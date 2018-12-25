Как узнать в мужчине родственную душу

Самое странное представление об отношениях, которое нам доводилось слышать, звучало примерно так: «Давай я тебя познакомлю с нашим соседом. Он мужчина подходящий: зарабатывает хорошо, хозяйственный, непьющий». Да кому он нужен, ваш «подходящий»? Родственная душа — другое дело. И вот как ее распознать:

Он смотрит на вас особенным взглядом. Полным нежности, гордости за вас и любви. А вы так же смотрите на него.

Он считает, что вы лучшая во всем, за что ни возьметесь. Он уважает и ценит вас и уверен, что вы умница и в ваших руках все спорится. В придачу для него вы красивей всех на свете. Никакие заморские модели даже рядом не стояли.

Он терпимо относится к вашим причудам, и некоторые из них его даже умиляют. Вам нравится ходить в этой смешной детской шапке? Мазать печенье маслом? Втыкать карандаши в прическу вместо шпилек, когда вы увлеченно над чем-то работаете? На здоровье.

Он знает, какой чай или кофе вы пьете и сколько сахара и молока туда добавить (и добавить ли вообще).

Он знает, на что у вас аллергия — в прямом и переносном смысле. Если вы ненавидите селедку, для вас он сделает селедку под шубой без селедки.

Он на вашей стороне, но не боится возразить вам, если вы не правы.

Он относится к вашим питомцам так, словно это ваши дети. Даже может принести игрушку в подарок вашей кошке.

Кстати, о подарках: его подарки вам — очень личные и основаны на хорошем знании вас, вашего вкуса, мечтаний и желаний.

Когда вы обнимаетесь, у вас возникает такое чувство, словно он специально под вас заточен.

Вы сексуально совместимы: любите одни и те же вещи, стараетесь удовлетворять желания друг друга.

Он понимает ваш любовный код: читает по глазам, по малейшим признакам, когда и чего вы хотите, и исполняет ваши интимные желания раньше, чем вы успели их озвучить. А вы делаете то же самое для него. (Конечно, что-то озвучивать все-таки приходится, но для вас это не проблема).

Вы доедаете друг за другом бутерброды. И заканчиваете друг за другом фразы.

У вас схожие взгляды на жизнь в тех пунктах, которые для вас принципиальны (будь то религия, политика или намерение завести детей).

Он знает, как вы ведете себя во время ссоры. Вы знаете, как он ведет себя во время ссоры. Вы это уже обсуждали и выяснили, как лучше вести себя, чтобы вы друг друга услышали, поняли и простили.

Когда вы встречаете такого парня, вы понимаете: это он. И нет никаких сомнений, выбрать его или кого-то другого. Вы настолько подходящая и сплоченная пара, что вдвоем могли бы мир перевернуть. Если бы только не были так заняты друг другом.