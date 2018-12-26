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О чем думают, но не говорят мужчины 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Девушки, открываем вам страшную тайну: мужчины очень много о чем думают, но вас в это не посвящают. Опросили наших знакомых мужчин и рассказываем, о чем они не говорят женщинам.
Им не нравится, когда девушка ведет себя по-хамски. Самая крутая проверка — когда официант долго несет заказ. Если дама начинает качать права и грубить, скорее всего, на следующее свидание ее уже не позовут.
Они тоже волнуются и переживают перед первым свиданием. Возможно, даже больше, чем вы. Но признаться в этом они не посмеют.
Мужчины не перезванивают, потому что не хотят. Все, конец истории. Если он хочет продолжения банкета, то даже в жутком аврале найдет пять минут позвонить вам и спросить, как дела.
Они ненавидят, когда девушки выносят им мозги. В такой момент они думают: «В мире 7 миллиардов людей, 4 миллиарда женщин. Неужели я не найду такую, которая не будет закатывать мне истерики?»
Мужчины умеют все: и постирать, и приготовить поесть, и даже погладить. А если не умеют, то знают, куда позвонить, чтобы это сделали за них. Женщина им нужна для секса, поддержки и любви.
Им тоже бывает тяжело. Например, нести пакеты из супермаркета. Но в лицо даме они, конечно, скажут: «Да ты что, они очень легкие».
Они тоже боятся здоровенных пауков и высоты, но вслух никогда это не скажут. Зашквар потому что.
Агрессивный флирт (например, когда они трогают девушку за коленку, поправляют волосы и иже с ним) ничего не значит. Так мужчины присматриваются к спутнице и проверяют, комфортно им вдвоем или нет.
Они тоже устают и не всегда хотят секса. Смиритесь.
Мужчина в отношениях никогда не скажет девушке, что ей пора в спортзал или что платье ей не идет (ну только если он не самоубийца). «Нет, дорогая, все прекрасно. Ты так же свежа, юна и стройна, как десять лет и двое детей назад».
Точно так же ни один здравомыслящий мужик не станет честно отвечать на вопрос: «Это ты на нее пялишься?» Хотя пялился, причем внаглую.
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