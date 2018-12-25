7 ошибок при соблазнении мужа

Вы уже давно в браке и страсть слегка угасла? Есть немало способов вернуть интерес мужа, и также — приличное количество ошибок, которые можно совершить на этом благородном пути.

Как соблазнить мужа

Стриптиз

В кино это выглядит красиво и жарко. На самом деле, стриптиз дело непростое, главное — не запутаться в одежде, изгибаясь под музыку и смотреть, куда летят вещи. Согласитесь, получить джинсами в лицо — не самый приятный и соблазнительный момент для мужа.

Как возбудить мужа: пьяный секс

Вы отлично провели 1 мая — шашлыки, сухое вино, коньяк, не помню, что дальше… И решили, что это самый подходящий момент для того, чтобы раздуть угольки супружеского секса. Облом. Вы готовы на безумства, а ваш супруг предпочитает тихонько храпеть в кровати. Приходится выбирать — секс или алкоголь.

Леопардовое все

Что на вас нашло в магазине нижнего белья, вы до сих пор не знаете! Но леопардовое боди с кружевами и оборочками вряд ли сможет вызвать приступа возбуждения у мужа. Особенно, если вы не привыкли к подобному белью. Ну не называть же возбуждением то, что он корчится от смеха, пытаясь освободить вас от этой роскоши.

Дикая киса

Это так соблазнительно и страстно — притвориться дикой кошечкой, внезапно наброситься на мужа и в порыве страсти расцарапать ему спину. И ничего, что он этого не ожидал и упал мимо кровати. Подумаешь, в кино все было по-другому, импровизируй, любимый, и не притворяйся, что тебе больно!

Внезапный Майкл

Как соблазнять мужа в домашних условиях? Прочитав множество умных советов о том, как разогреть страсть, вы весь день качаете романтическую музыку. Беда только в том, что у вас с мужем диаметрально противоположные вкусы. И когда в колонках загремит Майкл Джексон, его романтическое настроение моментально может испариться. Еще бы, это ведь не Трофим!

Давай поиграем?

Вы решились и зашли в секс-шоп. Теперь у вас есть замечательная черная игрушка размера ХХL, плетка и еще что-то резиновое в стразиках, о чем продавец многозначительно сказал: «Вашему супругу понравится». Дорогой, куда ты?

Секс втроем

Втайне об этом мечтает практически каждый мужчина. Но он-то представляет себя, вас и вот тут роковую блондинку из бухгалтерии, а не автомеханика Николая, которого вы бы хотели пригласить.