9 причин не идти на свидание с новым парнем

Популярность Тиндера и формата знакомства через социальные сети растет, так что вероятность того, что ты соберешься на свидание с совершенно незнакомым человеком, достаточно высока. Чтобы не рисковать собственной безопасностью, стоит отслеживать некоторые красные флаги — если ты замечаешь их, со свиданием лучше повременить, пока вы с парнем не узнаете друг друга получше и ты не убедишься в его адекватности.

1. Требует слишком много твоего времени

Миллениалы и так постоянно заняты, чтобы мгновенно реагировать на сообщения в соцсетях, так что небольшая задержка при ответе является нормой. Но если твой собеседник настолько нетерпелив, что начинает злиться, не получив ответа в следующие пять минут, — это дурной знак. Обрати внимание, если он присылает несколько сообщений подряд с небольшим интервалом, привлекая твое внимание к первому вопросу, — это может свидетельствовать о том, что к тебе заранее предъявлено много требований и дальше все может стать хуже.

2. Задает слишком много личных вопросов

Узнать друг друга получше онлайн — абсолютно нормальная идея, но есть определенные границы, которые не стоит пересекать. Будь осторожна с тем, кто хочет знать твой точный адрес, увидеть твои откровенные фото или получить другую важную информацию. Злоумышленник может использовать эти сведения против тебя и даже начать шантажировать, если на самом свидании что-то пойдет не так и ты не оправдаешь его ожиданий.

3. Строит планы на будущее

Невозможно влюбиться в человека после того, как вы пообщались всего лишь вечер. Если твой ухажер начинает говорить о браке и детях еще до того, как вы встретились лицом к лицу, — скорее всего, это значит, что он чересчур навязчив. Учитывай, что если ты дашь ему шанс и действительно пойдешь на свидание — ты поощришь подобное поведение и легко можешь стать жертвой сталкера.

4. Сразу зовет к себе

Первое свидание с тем, кого ты еще не знаешь, обязательно должно проходить в общественном месте, например ресторане или кафе. Если человек, с которым ты переписываешься, не хочет появляться на людях и продолжает настаивать на том, чтобы ты просто приехала к нему, — это достаточно подозрительно. Даже если он страшный интроверт и ему не нравится находиться в шумном месте, вы всегда можете выбрать прогулку по улице или небольшой уютный кинозал, а если парень этому сопротивляется — возможно, у него есть свой скрытый мотив.

5. Хочет забрать тебя из дома

Если ты собираешься на свидание с человеком, с которым вы уже знакомы некоторое время и имеете нескольких общих знакомых, — нет ничего плохого в том, чтобы он забрал тебя из дома на своей машине. Но если ты собираешься встретиться с совершенно незнакомым парнем, лучше всего самой добраться до места встречи. Спутник может настаивать на том, что хочет поступить как настоящий джентльмен, но если он не понимает твоего отказа, стоит в принципе отменить свидание. Обычный человек бы понял, что ты просто осторожна, а вот тот, у кого есть дурные намерения, — наверняка расценивает отказ как нарушение планов.

6. Проявляет сексуальные намерения

Сексуальные сообщения без твоего запроса на то — явные индикаторы того, что человек не уважает твое личное пространство и переступает границу. Даже если ты ищешь партнера только для секса, все же стоит уточнять несколько важных правил, прежде чем переходить к действиям.

7. Ищет тебя во всех соцсетях

Если вы пообщались всего час, но он уже нашел тебя на всех социальных площадках вплоть до аккаунта на Кинопоиске и активно выпрашивает твой номер телефона — это настораживает. Не похоже, что он хочет просто узнать о тебе больше. Скорее всего, он пытается получить как можно больше информации, которую сможет использовать, так что не подтверждай запросы в социальных сетях и продолжай общение только на той площадке, которую вы выберете вместе.

8. Комментирует людей из твоего окружения без запроса

Если твой новый знакомый спрашивает о том, кто этот парень у тебя в друзьях или что за девушка на новой фотографии, — не вдавайся в подробности. Также обрати внимание, не высказывает ли он пассивно-агрессивных замечаний в адрес твоих близких: привилегии судить о том, с кем ты общаешься, ему никто не выдавал.

9. Отказывается рассказывать о себе

Существует определенная категория людей, которая не любит распространяться о своей жизни, считая ее совершенно обычной. Но если ты рассказываешь о своей работе, а он невнятно отшучивается о работе в торговле — это еще один красный флаг. Если парень не хочет рассказывать о своей семье из-за плохих отношений с родственниками — ничего страшного, но вот информацию о том, где он работает, стоит получить как можно раньше и в целях безопасности. Например, если с тобой что-то случится, ты сможешь найти его через работодателя.

А как ты беспокоишься о своей безопасности на свидании?