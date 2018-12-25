«Не зазнаюсь»: женщины, которые зарабатывают больше мужей

Есть много факторов, из-за которых могут развалиться отношения с мужем. Один из них — передел территории не в его пользу. В современном мире нормально, что супруги могут на время поменяться ролями.

Исторически считается, что сложнее это принять мужчинам — примерить на себя роль «на хозяйстве» и, может быть, даже пойти в декрет. На практике сами женщины оказываются не готовы к своей материальной независимости, не могут смириться с тем, что в этом вопросе они оказались сильнее, и… запиливают мужей до развода.

Корреспондент SHE поговорила с двумя сибирячками, которым удалось сохранить семью в таких обстоятельствах, и послушала историю одной девушки, у которой пока так не получилось.

Елена, 30 лет, косметолог

«Я задумалась об этом […..] и решила, что не зря судьба мне такой случай подкинула. Потому что я с юношества смотрела на материальное состояние мужчины. Еще со школы все прибрасывала и прикидывала. И у меня было четкое убеждение, что мужчина должен быть сильнее в материальном плане, и никак иначе.

В то же время я работала, училась и искала себе богатого жениха, конечно. (Смеется.) Все парни были состоятельнее меня, плюс-минус. Когда я познакомилась с будущим мужем, я поняла, что мы примерно на одном уровне материального благосостояния, и меня это не смутило. Он работал внайм, у меня несколько салонов красоты небольших, которые как раз тогда начали приносить более существенный доход, чем средняя зарплата в офисе.

Я об этом думала так: "Нужно время на развитие, он начинающий специалист в этой сфере, тем более стремление зарабатывать есть". Когда вопрос встал о семейной жизни, я начала его страшно пилить. Причем не всегда объективно. Потому что разница в доходах действительно есть, но не такая гигантская. Он свою часть расходов несет, по мере сил старается взять на себя больше, а я, вместо того чтобы помочь, корчила из себя успешную леди, которой нужен богатенький Буратино. Переживала, что я его не вдохновляю на подвиги. А потом посмотрела на все это со стороны и поняла, что этот не очень богатый парень не хочет на мне жениться. То есть раньше хотел, но после моих выкрутасов не хочет.

Я расстроилась и изменила тактику. Начала заниматься своей реализацией, а от него отстала. Он не интересуется моими заработками, по быту все расходы делим примерно поровну, он несет чуть большую часть. Быт тоже больше на нем. Он убирается два раза в неделю, часто готовит, а я делаю легкую уборку в выходные, заезжаю в магазин и покупаю мелочи нужные в дом. Когда стали мужем и женой, я с удовольствием сама делаю и крупные покупки в семью, перестав считать, кто, что и кому должен. Если что-то надо и есть возможность — иду, молча покупаю и не зазнаюсь. И дела стали получше. Я бы не сказала, что ситуация изменилась кардинально, но наши отношения потеплели.

У нас не стоит вопрос, что один может и хочет ехать в Париж на праздники, а второму колбасы не на что купить. Я не знаю, как выходить из такого существенного мезальянса. Мой супруг относится экономно к своим деньгам, при этом для меня ему не жалко их. Но и я, понимая реальные возможности, не стану просить кольцо за 300 тысяч. Я закажу в подарок что-то реальное и буду радоваться. И нет этого демонстративного: "Я знаю, у тебя и так мало денег, давай я за это заплачу". Это унизит и обидит вообще любого человека. А если вы такое можете сказать своему мужчине, то дела совсем плохи. Это его не подстегнет зарабатывать больше.

Нельзя сказать, что материальная сфера вообще не влияет на отношения, но многим девушкам нужно снизить ее важность для себя. Или самим сделать успешной такую важную для них сферу. Знаю много семей, где запросы у девочек гигантские, но воплотить их в жизнь они хотят благодаря мужьям и погоняют их, как ослов. Называя это "вдохновлять"».

Инна, 29 лет

«Я в 22 года организовала бизнес, который начал приносить хороший доход почти сразу. Мы там всей семьей работаем. Сейчас еще 9 человек у меня трудятся, но эту команду я набрала за последний год. Моя внешность довольно специфическая, комплекция хрупкая; глядя на меня тогда, да и сейчас, наверное, нельзя сказать, что я владелец бизнеса, — все думали, что обычный продавец-консультант.

Из-за этого у ребят, с которыми я встречалась, случался кризис. Они-то начинали встречаться с обычной девчонкой, им хотелось выглядеть сильными в моих глазах.

Человек же, когда видит цель, допустим, на 20 тысяч в месяц больше зарабатывать, — это реально. А когда у тебя на работе все шатко, мотивации работать нет, а тут цветущая девушка рядом, у которой доходы в десятки раз больше твоих, ты совсем сникаешь. Так было с моей первой любовью. Я его даже в бизнес звала, обещала помочь, научить. Даже вложить за него была готова, но он только кивал и ничего не делал. Мы разошлись мирно.

Встречались с другим парнем, жили вместе, я много работала, а он постоянно был недоволен. Он дома в 19:00 и свободен, а у меня дел у компьютера до 22:00. Он пытался меня унизить немного, типа: "Да ладно, бросай, что ты там делаешь такого важного". А потом я купила квартиру. И не знала, как ему сказать, вместе с человеком живем, вроде радостью поделиться захотелось. Первое, что он спросил: "В ипотеку, да?". Я увидела его реакцию и кивнула, потому что его бы совсем добило, если бы узнал, что нет. Мы разошлись через пару месяцев.

Мне сейчас сложно найти пару, потому что часто с мужчинами у меня большая разница в доходах. Наверное, я непроизвольно зазнаюсь, выгляжу хвастушкой. Еще у нашего поколения есть проблема — все учились на менеджеров, и сейчас куча людей без профессии. То есть если человек хороший мастер, то он может быть успешен в своем узком деле, быть счастливым и востребованным. Но у нас все в основном менеджеры. И поэтому со счастьем как-то не выходит».

Марина, 35 лет

«В нашей семье муж больше отвечает за крупный быт, а я за заработок на ежедневные расходы. Под крупным бытом я подразумеваю покупки и ремонт квартир, машин, дач. Раньше Костя гонял машины, денег хватало, а я не работала. Со временем бизнес начал вести себя капризно — сейчас все в салоне машины покупают. В тот момент он мне оплатил обучение на дизайнера, а потом обучение в Москве (у моей семьи не было на это средств, а мы как раз только начали встречаться).

Я подрабатывала оформителем витрин, носилась с огромными пакетами, под Новый год делала новогодние декоры, как подмастерье. Меня затянуло это дело, сейчас я работаю с крупным брендом одежды и беру много частных заказов — сработало сарафанное радио. Муж тоже имеет небольшой заработок. У меня нет такого — считать, все деньги общие, а вот в декрет, скорее всего, он пойдет, потому что в моменте я гораздо больше могу заработать. Это не обидно для мужчины должно быть, тем более он обеспечил меня профессией.

Я думаю о том, что когда-то чаша может качнуться в другую сторону в нашей семье. Муж все равно остается главным, последнее слово за ним, но в большинстве ситуаций мы действуем как партнёры.

Если девушка бежит, как только у мужчины пошатнулось финансовое состояние, ей долго придется по жизни бегать и, думаю, не успешно. На мой взгляд, кроме этой стороны жизни еще много проблем бывает, которые не так просто решаются».