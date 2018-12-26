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Мужчины, которые не подходят для создания семьи 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"
Конечно, сколько людей, столько и вкусов, и каждая из нас предпочитает свой тип мужчины, однако вне зависимости от наших симпатий, есть мужчины, которые в любом случае не могут стать адекватными партнерами для зрелых отношений. Перечислим самые распространенные из них.

Маменькин сынок

Если для мужчины мнение мамы по-прежнему является решающим аргументом в любых спорных вопросах, то и выбор жены, и последующая семейная жизнь окажутся под пристальным контролем свекрови. Если женщина не готова все время подстраиваться и не собирается принимать эстафету "мамочки" для своего мужа, то выход один — расставание.

Эгоист

Единственная любовь такого мужчины — он сам. В любых обстоятельствах он выбирает максимальный комфорт. Ожидания других его не волнуют, даже если это родные люди. И если женщина перестанет быть для него удобной и начнет создавать проблемы, то он без сожаления с ней расстанется.

Зависимый

Больше всего он любит свои привычки, которые дают ему особое наслаждение. Азартные игры, алкоголь, наркотики — не имеет значения, что именно лишает мужчину воли. Но ради своей зависимости он пожертвует всем, включая семью.

Убежденный холостяк

Он не собирается жениться, и прекрасно чувствует себя без постоянных отношений, предпочитая кратковременные связи. В его жизни просто нет места для постоянной женщины. Как правило, такой мужчина честно говорит об этом, но каждая надеется, что именно для нее он сделает исключение. Но это не так.

Бабник

Его легко перепутать с холостяком, но разница есть. Если холостяк по жизни одиночка, то бабник любит именно сам процесс обольщения. Однако через какое-то время ему становится скучно, и он отправляется в поиске следующей добычи для своей охоты.

Собственник

Обычно ревность считается проявлением любви, но это далеко не всегда так. Мужчина, который ревнует женщину без всякого повода к любому встречному, а также к ее родственниками друзьям, попросту опасен. Он желает полностью контролировать ее жизнь и в случае несогласия способен на агрессию.

Агрессор

От предыдущего типа агрессор отличается тем, что за счет женщины он компенсирует свои комплексы. Кроме классического типа, который бросается на женщину с кулаками, существуют также манипуляторы. Они предпочитают интеллектуальную агрессию, используя постоянную критику, унизительные придирки, саркастические замечания в адрес женщины и постоянное внушение своей жертве, что никому, кроме него, она не нужна.
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