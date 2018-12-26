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Журналистка рассказала об опыте секс-свиданий 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Журналистка Соня Андреева рассказала, как в течение девяти месяцев ходила на секс-свидания. Материал с рассказом и результатами эксперимента опубликовало издание The Village.
Андреева знакомилась с мужчинами с помощью приложений, так как попытки завязать беседу в реальной жизни оказались неудачными. Она уточнила, что решилась на такой опыт спустя год после расставания с бойфрендом.
Методом проб и ошибок журналистка выработала несколько правил: она завела специальные аккаунты для общения с партнерами, чтобы те не вторгались в ее рабочее и личное пространство, и всегда носила с собой презервативы.
Андреева также заметила некоторые закономерности в мужском поведении. Неспособные на комплименты мужчины оказались очень скучными в интимных отношениях, а расписывающие свои сексуальные подвиги часто приукрашивают их.
Секс стал для Андреевой способом познать себя. Она научилась не судить себя и окружающих строго, выяснила, какая музыка подходит для прелюдий, и поняла, что ей нравится в партнерах. Пройдя через множество неприятных сексуальных контактов, журналистка осознала, что откровенность — единственный способ договориться. «Я выяснила, что в Москве очень много секса, если говорить о нем честно», — заключила она.
В результате эксперимента Андреева приобрела нескольких друзей и любовь. По ее словам, она влюбилась в парня, который полностью устроил ее в сексе. Она уже месяц не ходит на «одноразовые» свидания.
Пользователи сети живо отреагировали на публикацию. Многие юзеры одобрили колонку, заметив, что женская сексуальная свобода не должна ограничиваться и осуждаться. Некоторые уточнили, что не узнали ничего нового.
По мотивам материала пользователи Twitter запустили шуточный флешмоб. Они предположили, что бы они могли сделать по заданию The Village. «По заданию The Village год не имел секса, но мне почему-то не заплатили», — иронически посетовал один из них. «По заданию The Village я 9 месяцев вынашивала ребенка», — пошутила юзер chesovago.
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