Как остаться друзьями с бывшим любовником

Вопрос о том, есть ли дружба после любви, интересует девушек ничуть не меньше, чем рассуждения о жизни после смерти. Одни твёрдо верят в эту возможность, другие категорически отрицают. И у всех есть примеры в пользу своего мнения.

Я из угрюмых нигилистов, для которых «умерла так умерла», закопай и забудь, не жди, что захватывающая страсть каким-то образом мутирует в тихую безопасную преданность. Вино может превратиться только в уксус. Но я допускаю вариант-лайт — дружбу после секса. Когда желания перебродили, привязанность отстоялась и парное молоко сквасилось в полезный кефир.

Любовь слишком задирает планку, я не понимаю, как можно после всех этих умираний и растворений спокойно отстраниться, встречаться раз в месяц, обсуждать нынешних партнёров. Если каждую секунду помните, как этот человек принадлежал вам — можно ли спокойно наблюдать рядом с ним других? Это бессмысленная пытка и жестокое обращение с животным.

После «просто секса» же, — бывает ведь иногда ровная близость без разбивания сердец, — остаются некоторые возможности. Если вы не напакостили друг другу при расставании, всегда можно пообщаться потом, когда окончательно исчезнут раздражение и ревность (при условии, что они вообще были).

И чтобы вырастить эту дружбу, вам придётся соблюдать определённые правила.

Разберитесь в себе: вы точно не ревнуете? Не желаете ему зла совсем-совсем? Хотите, чтобы он был счастлив в новой любви? Ввязываться в дружбу можно, только если вы ответили «да» на все вопросы, иначе есть риск превратиться в тайного врага своего милого, исподволь отравляя жизнь ему и себе. И не менее важно понять, не теплится ли где-нибудь внутри тайная влюблённость. Вы можете соврать мужчине, что роман закончен, но на самом деле будете подстерегать момент, чтобы всё вернуть. Или просто готовы на любые условия, лишь бы оставаться рядом. Поверьте, хуже ситуации вообразить невозможно, дружить стоит только по‑честному, безо всяких скрытых страстей.

Накрепко запомните, что вы не его девушка. Соблазн давнего знакомства опасен тем, что вы начинаете переоценивать своё место в в жизни друга. Вы знаете все его привычки, слабости, амбиции, тайные желания. Умеете влиять на настроение, обладаете определённым авторитетом в его глазах. Постепенно появляется уверенность, что девушки приходят и уходят, а вы здесь навсегда. Его новеньких подружек оцениваете так, будто выбираете для себя. Неловко напоминать, но вы тут совершенно ни при чём. Участие в его интимной жизни закончилось для вас в момент расставания, поэтому не пытайтесь вмешиваться в его новые отношения. Во‑первых, это неэтично, а во-вторых, у вас ничего не получится. Не надо преувеличивать свою значимость: та девушка, что просыпается в его объятиях, всегда будет ближе, чем вы.

И вы не его мама. Не надо бросаться в опеку, влезать в подробности личной жизни, избыточно заботиться. Бывшие любовницы иногда позволяют себе снисходительный тон, подсознательно обесценивают потерянного мужчину, превращая его в «мальчика». Но этот человек не перестал быть ярким, сильным и самостоятельным только потому, что вы видели его голым. Поэтому уважайте чужие границы и не берите на себя слишком много.

И, самое главное: никогда, ни при каких обстоятельствах не спите с ним. Дружеская близость предоставляет много шансов: он нуждается в утешении, вы вместе напились, задержались в гостях до утра, у кого-то из вас многодневное воздержание. Даже не думайте, потом всем будет неловко: и вам, и вашим нынешним партнёрам. Это верный способ всё запутать или расстаться навсегда.

Для девушки нет ничего опаснее, чем старая подруга её парня, которая претендует на звание главной женщины в его жизни. Иногда это хуже, чем свекровь — на ровном месте может возникнуть соперничество, конфликт влияний, сцены ревности, яд, аккуратно налитый в доверчивые уши. Если вы обнаруживаете рядом со своим новым мужчиной такую подругу, обсудите ситуацию с ним — возможно, в эти отношения не стоит и ввязываться.

Если вы сами такая подруга — держите себя в руках. Мы не можем иметь при себе всех наших бывших, следует отпускать их в новую жизнь, даже когда они очень дороги. А столь глубокая вовлечённость в чужие дела обычно вредит вашим собственным. Постарайтесь не быть жадной стервой, это, в конце концов, неэстетично.