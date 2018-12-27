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14 факторов, которые портят вашу сексуальную жизнь 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Существуют коварные вещи, которые могут незаметно снижать уровень твоего сексуального влечения. Если у вас появились подозрения по поводу своего либидо, немедленно проверьте этот небольшой список!

1. Оральные контрацептивы

Приём гормональных контрацептивов может привести к серьёзному уменьшению вашего либидо.

2. Храп

Храп может понизить уровень тестостерона, что снижает ваше половое влечение.

3. Обезвоживание

Обезвоживание вызывает головные боли и усталость, а также сухость влагалища.

4. Фастфуд

Употребление жирной и солёной пищи приводит к обезвоживанию и снижению энергии.

5. Отсутствие нагрузок

Сидячий образ жизни имеет чрезвычайно негативное влияние на ваше либидо.

6. Курение

Курение сужает кровеносные сосуды, что приводит к снижению энергии и падению влечения.

7. Перебор с алкоголем

Немного алкоголя не повредит, но если перестараться, можно понизить чувствительность.

8. Ваш цикл

Организм устроен таким образом, что в зависимости от цикла либидо будет сильнее или слабее.

9. Недостаток сна

Если вы устаёте и не успеваете отдыхать, то секс будет последним, что потребуется организму.

10. Щитовидная железа

Она контролирует гормоны, так что любой недуг, влияющий на этот орган, влияет на либидо.

11. Слишком много нагрузок

Перебор с упражнениями может привести к хронической усталости, так что вам будет не до секса.

12. Ваш телефон

Смартфонам не место в спальне, потому что там нужно заниматься более приятными вещами.

13. Ароматические свечи

Свечи создают романтическую атмосферу, но некоторые ароматы могут снизить уровень тестостерона.

14. Аллергия на лекарства

Аллергия на медицинские препараты может вызвать сухость влагалища и понизить влечение.
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