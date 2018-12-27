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Близняшки-клоны мечтают стать женами одного мужчины 

Anews 2 часа назад
Фото: anews
Близняшки Анне и Люси ДеЧинк по 33 года, они живут в австралийском городке Перт. Сестры называют себя «самыми похожими друг на друга близняшками в мире». Они не останавливаются на одинаковых костюмах и прическах: в погоне быть клонами, сестры делают одинаковые пластические операции.
anews
Еще несколько лет назад их не знала вся Австралия, как сейчас. Анна и Люси из-за многочисленных посещений косметолога выглядели слишком броско. Их травили за внешность, которая, как казалось окружающим, была неестественной. Но сейчас близняшки избавились от филлеров, удалили татуаж и стали выглядеть лучше.
Единственная проблема близняшек — они обе хотят замуж за одного и того же человека. Анна и Люси встречаются с Беном Бирном, автомехаником, уже 8 лет. Они влюбились в него одновременно и поставили условие, что будут встречаться с ним только вдвоем.
anews
«Бен относится к нам совершенно одинаково. Если он целует Анну, он сразу же целует меня и держит нас обеими руками, когда мы гуляем. Спим мы тоже вместе, но это не секс втроем, ведь я не касаюсь сестры»,
— говорит Люси. Близняшки мечтают забеременеть вместе.
anews
За помощью они обратились в популярное шоу «Хьюзи, у нас есть проблема», в которое приходят люди, оказавшиеся в сложных ситуациях. Они надеются, что своим заявлением смогут устроить свадьбу троих, несмотря на запрет многоженства в Австралии.
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