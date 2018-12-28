Мужчина, облитый кислотой, женился на своей сиделке

Даниэль Ротариу сильно пострадал от бывшей девушки, но не сдался и встретил новую любовь.

Мужчина провел в больнице несколько месяцев. В результате химического ожога, у Даниэля было сильно изуродовано лицо. Также мужчина ослеп.

anews

Несмотря на все ужасы, которые ему пришлось пережить, он чувствует себя счастливым. Он влюбился — у него появился шестилетний пасынок, а вскоре — собственный ребенок. Женщина, которая вернула мужчине желание жить — его сиделка.

«Я не думал, что кто-то может полюбить меня из-за моей слепоты. Я не знал что у меня может быть семья — но я очень счастлив сейчас»,

— говорит Даниэль.

Мужчина наслаждается отцовством — меняет четырехмесячному малышу подгузники и помогает невесте с планированием их свадьбы.

anews

Бывшая девушка Даниэля

Бывшая девушка Даниэля была приговорена к пожизненному заключению. Сейчас Даниэль продолжает судиться с полицейскими — есть версия, что стражи порядка могли предотвратить инцидент с кислотой. Сотрудники получили информацию о том, что бывшая девушка парня купила серную кислоту.

Сейчас Даниэль планирует начать собственное дело по ремонту ноутбуков и наслаждается отцовством.