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Мужчина, облитый кислотой, женился на своей сиделке 

Anews 5 часов назад
Фото: Anews
Даниэль Ротариу сильно пострадал от бывшей девушки, но не сдался и встретил новую любовь.
Мужчина провел в больнице несколько месяцев. В результате химического ожога, у Даниэля было сильно изуродовано лицо. Также мужчина ослеп.
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Несмотря на все ужасы, которые ему пришлось пережить, он чувствует себя счастливым. Он влюбился — у него появился шестилетний пасынок, а вскоре — собственный ребенок. Женщина, которая вернула мужчине желание жить — его сиделка.
«Я не думал, что кто-то может полюбить меня из-за моей слепоты. Я не знал что у меня может быть семья — но я очень счастлив сейчас»,
— говорит Даниэль.
Мужчина наслаждается отцовством — меняет четырехмесячному малышу подгузники и помогает невесте с планированием их свадьбы.
anews
Бывшая девушка Даниэля
Бывшая девушка Даниэля была приговорена к пожизненному заключению. Сейчас Даниэль продолжает судиться с полицейскими — есть версия, что стражи порядка могли предотвратить инцидент с кислотой. Сотрудники получили информацию о том, что бывшая девушка парня купила серную кислоту.
Сейчас Даниэль планирует начать собственное дело по ремонту ноутбуков и наслаждается отцовством.
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