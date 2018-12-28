И нет конца: как сказать ему, что вы имитируете оргазм

Наверное, не найдется в мире женщины, которая занималась бы сексом и при этом ни разу в жизни не имитировала оргазм. Чем чаще мы это делаем, тем больше это входит в привычку. Иногда проще притвориться, а после забежать в ванную и помочь себе самой, чем объяснять партнеру, что не так.

Привычка к вранью

Мы — заложники собственной лжи и порочного круга, который создаем. С чего начинается ложь? С отсутствия доверия. Мало кто из женщин на первом свидании рассказывает о своем бывшем или о семье. Эти темы входят в разряд интимных. Мы можем поговорить о них только после того, как перешли определенную черту. Это важный шаг, когда мы показываем, что готовы раскрыться и довериться партнеру.

Все, что касается секса, — еще сложнее и деликатнее. Бывает, что даже пары «со стажем» о сексе вообще не говорят.

Зачем же мы притворяемся, что испытали оргазм?

Так быстрее. Бывает, что это просто не ваш день. Хорошо, если сам процесс доставляет удовольствие и можно немного покайфовать. А если нет? Как-то неловко говорить партнеру: «Всё, хватит, мне надоело». Поэтому кажется, что проще всего разыграть необыкновенное наслаждение, чтобы потом получить свою порцию оргазма при помощи душа или вибратора.

Чтобы польстить. «Он ведь действительно старается, значит, надо его вознаградить», — считают некоторые женщины. А другие верят, что если неумеренно хвалить партнера, это укрепит отношения.

Чтобы быть «как все». Не все знают, что если вы не получаете оргазма от секса с проникновением, то вы и есть «как все». Только 30% женщин удается кончить во время вагинального секса. Остальным требуется стимуляция клитора.

По привычке. Бывает, что трудно остановиться. Вы оказываетесь в ловушке: если перестать симулировать, он решит, что что-то случилось. А честно сказать, что вы врали всё это время, — совсем глупо. Вот и приходится продолжать, пока все не запутается окончательно.

От неуверенности. Если вы никогда не разговаривали со своим партнером о сексе, начать может быть очень непросто. Как высказать свои мысли? А вдруг он обидится? Сделать это сразу после секса или лучше до? Если вы не очень уверены в себе, то можете никогда не решиться.

Почему надо перестать притворяться

Искушение оставить всё так, как есть, очень велико. Вы так долго жили с этим враньем, что отказаться от него — все равно, что снять кожу. Страх перед тем, как партнер может отреагировать, нежелание расстроить его или даже опасения, что это как-то повлияет на ваши отношения вне спальни, будут постоянно вас преследовать.

Но любая ложь может оказаться губительной для отношений. А может, дело вовсе не в оргазме? Может быть, между вами и партнером вообще нет доверия, а секс — просто частный случай?

Так что ломайте этот лед. Говорите!

Как заговорить

Никто не знает вашего партнера лучше, чем вы. Приводим только самые общие рекомендации, которые способны слегка облегчить беседу.

Я-утверждения. Другими словами, «Я чувствую, что…» предпочтительнее, чем «Ты виноват, что…». Говорите о своих чувствах, о том, чего бы вам хотелось и что не устраивает. Только не надо извиняться, будто вы сделали что-то плохое.

Выбор места. При каких обстоятельствах заводить разговор? Выбирайте эмоционально безопасное, нейтральное место. Очевидно, не нужно говорить об этом в процессе секса. Сразу после — тоже лучше не стоит. Начинать беседу лучше, когда вы оба одеты. Голые люди чувствуют себя более уязвимо. И это не тот случай, когда нужны долгие предисловия. Фраза «Любимый, нам нужно поговорить, но сначала сядь!» только заставит вашего партнера жутко нервничать.

Заведите привычку в принципе говорить о сексе. Многие пары стесняются говорить о сексе вне постели. Если опасаетесь задевать эту чувствительную тему, начни для начала говорить о сексе в целом. Старайтесь быть конкретной. Не «Это была волшебная ночь», а «Мне понравилось, когда ты сделал мне куннилингус». Это поможет преодолеть еще один важный барьер. Дело в том, что в нашей культуре отсутствуют нужные слова. Половые органы называются либо медицинскими терминами («пенис», «вагина»), либо грубыми — между ними нет нейтральных вариантов. Создать их можете именно вы двое, внутри пары.

Не переходите на личности. Старайтесь быть прямолинейной, но чуткой. «Мне кажется, это из-за того, что у тебя слишком маленький член», — так не надо. Лучше сказать: «Мне кажется, было бы здорово, если бы ты помог мне руками или вибратором». Да, кстати, ваши любимые секс-игрушки должны быть вашими друзьями, а не его персональными врагами. Расскажите, что вы делаете, оставаясь с ними наедине.

Говорите и показывайте. Иногда показывать бывает гораздо эффективнее, чем просто рассказывать. Если вы достигаете оргазма в одиночестве, продемонстрируйте ему, как именно вы это делаете. Это может стать частью вашей сексуальной игры. Если вам этот вариант не подходит, научите его делать вам хорошо. Можно нашептывать ему на ухо «инструкции», одновременно мягко направляя его член или руку.

Важно: все эти рекомендации работают, только если ваш партнер хочет сделать вам хорошо и готов ради этого меняться. Только тогда, когда вы оба состоите во взрослых зрелых отношениях, вы сможете наладить вашу сексуальную жизнь.