«Как я ходила на курсы для любовниц»

— Эта девица, оказывается, чтобы увести моего мужа, на специальные курсы ходила! — сестра показала мне объявление: «Отбить женатого мужчину? Нет ничего проще! Без магии и колдовства. Успех гарантирован».

Школа разлучниц

Признаться, я всегда считала, что когда мужчина уходит к другой женщине, в первую очередь виноват он, подлец, а уж потом соперница. Но, похоже, не все так просто. Я сама недавно стала счастливой обладательницей штампа в паспорте, подтверждающего статус замужней женщины. И что же получается? Я еще ни о чем не подозреваю, а против моего семейного счастья, оказывается, уже вовсю орудует невидимый фронт!Раздумывала я секунду:— Значит так, сеструха. Вытирай слезы и сопли — мы идем в эту школу, посмотрим, с чем ее едят.

Мужиков на всех не хватает

На первой ознакомительной лекции собралось около 20 женщин. Мы смотрели на них как на главных врагов. Здесь были и совсем молоденькие красотки с ногами от ушей и неизменным блондом на волосах, и уже не юные женщины с морщинками вокруг глаз и опущенными плечами, на которых явным грузом лежало бремя любовного треугольника. В класс зашла женщина, которая представилась психологом и по совместительству директором школы. — Помните из песни: «На десять девчонок — девять ребят», — с ходу начала она. — Это факт. Мужчин на всех женщин не хватает. Но счастливыми хотят быть все. Мне не важно, по каким причинам вы пришли в нашу школу. Завоевать любимого, разрушить чью-то семью из-за корысти или укрепить свой брак — мы будем учиться все вместе.

Пугливы как котики

— Женатые мужчины — совершенно особая категория, — учила уму-разуму Ирина. — Они пугливы, как морские котики, поэтому ни в коем случае не стоит торопить события. Даже если вам удалось соблазнить мужчину, он заявит, что разводиться не собирается. И в данный момент действительно не собирается. Но терпение и труд, как известно, перетирают все, в том числе и семейные узы толщиной в корабельный канат. А уж если ваш объект живет с женой как кошка с собакой — ситуация совсем упрощается. В качестве примера — реальная история о семье Житинкиных из Москвы, в которую «вошла» наша выпускница Марина.

Я тебя понимаю

Аня и Сергей ругались постоянно. Во время очередной ссоры Аня, решительно хлопнув дверью, отправилась к маме. Через пять минут в дверь позвонили. На пороге стояла соседка Марина.

— А что, Ани нет? — с невинным видом спросила она. — Жаль… Можно я пройду?

Сергею было все равно. Марина, войдя, удивленно посмотрела на Сергея:

— Что с тобой? Ты сам на себя не похож.

Сергей, кипя от негодования, начал выкладывать все, что было на душе. Марина внимательно слушала, сочувственно кивала, периодически вставляя «ах, как я тебя понимаю» и «как она могла, я бы так никогда…». Марина давно положила глаз на Сергея. Она знала, что у Ани с мужем не все ладно. Живя этажом выше, Марине было несложно подслушивать семейные скандалы — супруги не стеснялись криков. Постепенно это вошло в привычку — после очередной ссоры Марина, типа случайно, появлялась рядом с Сергеем. Жалела его, сочувствовала, как бы невзначай концентрировала внимание Сергея на недостатках его жены, а заодно «по секрету» рассказывала ему о нелестных отзывах Ани о нем. Вскоре Сергей стал сам искать встреч с Мариной. А затем расстался с женой. «Понимающая» Марина быстро заняла место Ани.

Сплошные улики

— Вот вы все рассказываете о том, как завоевать мужчину, — подала голос миловидная девушка лет под 30, — а если он уже завоеван, много лет твой любовник, но разводиться не хочет, как быть?

— На наших занятиях мы будем рассматривать разные варианты, — ответила Ирина. — А сегодня одну из историй вы можете послушать прямо из первых уст. Знакомьтесь — Юля.

С задней парты поднялась симпатичная женщина.

— Она пришла к нам, чтобы поблагодарить за науку. Юля занималась в школе полгода назад. И вот уже два месяца как Юля замужем, все правильно?

— Да, я вышла замуж за своего любимого человека, который раньше был женат, — заворковала Юля. — Мы встречались на протяжении трех лет. И в один прекрасный момент мне надоело слушать его обещания, терпеть то, что после страстных ночей и признаний в любви он уходит к жене. И я начала разрушать его брак.

После наших редких встреч на его территории, — продолжала Юля, — жена всегда находила следы преступлений: мои волосы на подушке — я блондинка, а она брюнетка, мои серьги в семейной постели, пузырьки с лаком на дальней полочке в ванной, следы помады на плавках мужа и так далее. После каждой находки в семье, ясное дело, происходил бурный скандал.

В начале лета Боря отправил свою благоверную на две недели к морю, и я на время переехала к нему. Мы здорово провели время, а за два дня до возвращения жены я закатила пир на весь мир с главным блюдом — уткой, фаршированной черносливом и орехами. Все мы не съели. Я бережно переложила остатки роскошного ужина в контейнер для продуктов и поставила в холодильник. Естественно, жена обнаружила это и ни минуты не сомневалась, чья это стряпня, — Боря мог приготовить разве что яичницу. Вдобавок под предлогом «заметания» следов я запылесосила два использованных презерватива, зная, что жена Бори проверяла все, в том числе и мусоросборный мешок от пылесоса. В итоге — развод. И он, теперь свободный, сразу сделал мне предложение.

О ярком сексе замолвите слово!

— Запомните, дорогие ученицы, — начал свою лекцию еще один преподаватель школы. — Самое простое для женщины — затащить мужчину в постель, самое сложное — оставить его там навсегда. Вообще все мужчины делятся на два типа: одни изменяют своим женам, другие — якобы не изменяют. Одна наша выпускница нашла оригинальный способ прекратить сексуальные отношения своего любовника с собственной женой. Она так выматывала его в постели, что у бедняги не оставалось сил ни на супругу, ни на мимолетных красавиц. Он стал ассоциировать секс только с ней, а какая жизнь с женщиной без интимной стороны! Так что вскоре он перебрался к подруге.

На этом поучительном рассказе время ознакомительного занятия вышло. Вновь появившаяся в классе Ирина рассказала, что занятия будут длиться два месяца. Стоило все это удовольствие триста долларов.

Женщины кинулись к Ирине записываться. Я было направилась к выходу, но тут заметила, что сестра не торопится уходить. Короче, как призналась она, ей захотелось пройти эти курсы. «Ну да ради бога, — засмеялась я. — Хоть отвлечешься от своей проблемы»…Спустя два месяца мы с сестрой отмечали ее окончание курсов разлучниц бутылочкой красного вина.

— Ну, — пытала я сестру, наполняя бокал ароматным напитком, — научилась мужиков уводить от других баб?

— А то! — смеялась она. — И чьего мужа собираешься отбивать?

Сестра как-то странно посмотрела на меня и еле заметно усмехнулась: «Мне, если честно, всегда, Оксаночка, твой муж нравился…»