3 новых факта о поцелуях

Проведенное голландскими учеными исследование пролило свет на микробиологию поцелуев. Мы считаем, ты должен принять эти факты к сведению — будет, чем поразить девушку на первом и любом другом свидании!

Факт №1: Один поцелуй — 80 млн бактерий

Cогласно результатам исследования, опубликованного в журнале Microbiome, за 10 секунд поцелуя ты обмениваешься с подругой 80 миллионами бактерий. Для проведения исследования ученые отобрали 21 влюбленную пару и попросили одного из партнеров выпить насыщенный пробиотиками (специфическими микроорганизмами, использующимися в терапевтических целях) напиток. После продлившегося 10 секунд поцелуя они измерили количество этих бактерий во рту у второго партнера — как выяснилось, их там было порядка 80 млн!

«Французский поцелуй, так сказать, взасос — прекрасный пример того, как огромное количество бактерий за короткий срок передается другому человеку», — утверждает профессор Ремко Корт, организатор исследования.

Факт №2: При поцелуе микрофлора слюны «синхронизируется»

Другим не менее важным фактом, открывшимся ученым, была, если можно выразится, синхронизация микрофлоры влюбленных. Согласно полученным данным, всего девять поцелуев в день обеспечивают практически полную идентичность бактериологического состава слюны.

«Любовный поцелуй, предполагающий полный контакт с языком партнера и обмен слюной, — это уникальная особенность Homo sapiens. Такие поцелуи распространены в 90% культур планеты», — отмечает Корт.

При проведении исследования ученые попросили влюбленных указать, насколько часто и долго они привыкли целоваться, и взяли у них мазковые пробы полости рта. Выяснилось, что у тех, кто написал о своей привычке целоваться чаще девяти раз в день, микрофлора слюны практически идентична. Однако подобная «преемственность» касается исключительно микрофлоры слюны; бактерии языка оставались достаточно стабильными вне зависимости от количество поцелуев.

Факт №3: Поцелуи взасос — ключ к антибактериальной терапии

Целью проведенного исследования было изучение влияния поцелуев на микробиом человека — экосистему тела, состоящую приблизительно из 100 триллионов микроорганизмов. «Подобные исследования помогут в будущем развить антибактериальную терапию», — утверждает Ремко Корт. Кстати, исследования проходило в сотрудничестве с Музеем микробов, расположенным в Амстердаме. В настоящий момент в нем проводится выставка, на которой парам предлагается поцеловаться и немедленно узнать количество переданных друг другу бактерий.