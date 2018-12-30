Какое количество интимных ласк гарантирует личное счастье

Принято считать, что интима мало не бывает. Соответственно, чем больше любви в жизни мужчины и женщины, тем они счастливее. Последние исследования американских ученых, утверждающих, что для счастья человеку необходимо всего один раз в неделю заниматься любовью, полностью опровергают сделанные ранее выводы.

Американские специалисты в течение 20 лет наблюдали за группой людей и тестировали их с помощью специальных опросников. Выводы, которые ученые сделали, перевернули привычное мнение о том, сколько необходимо заниматься сексом, чтобы чувствовать себя счастливым. Специалисты утверждают, что интимных отношений, которые случаются всего один раз в неделю, вполне достаточно для того, чтобы ощущать достаточный уровень любви, нежности и заботы со стороны партнера. Самые счастливые пары, участвующие в эксперименте, рассказали, что они занимались любовью не более пяти раз в месяц. Такого количества сексуальных отношений им вполне хватало, чтобы почувствовать себя счастливыми.

Найти объяснение подобной закономерности ученые пока не могут, но некоторые предположения они уже высказали. Специалисты считают, что над людьми довлеют придуманные нормы, которые и заставляют их чаще, чем им необходимо, заниматься любовью. Как известно, если гнаться за количеством, то можно потерять качество. Именно это, по мнению американских ученых, и происходит с парами.

Желая не отставать от негласной нормы, они практикуют занятия любовью несколько раз в неделю, за счет чего общий градус остроты ощущений заметно снижается, а оргазм становится поверхностным. Необходимого для счастья взаимного обмена энергией не происходит, а значит, мужчина и женщина тратят больше сил, чем получают. За счет потери глубины ощущений уровень счастья тоже снижается.

Совершенно противоположный процесс происходит с теми парами, которые занимаются любовью всего раз в неделю. Практикуя воздержание, они достигают необходимого уровня желания. Именно поэтому пары испытывают гораздо более острые ощущения, стимулирующие их быть счастливыми.