Как стать звездой стриптиза для любимого

Удиви и порадуй своего мужчину, научившись выражать свою сексуальную энергию в танце.

Если сексуальные отношения немного поутихли и есть желание освежить отношения, то эротический танец поможет сделать вечер незабываемым и доставить удовольствие не только мужчине, но и самой женщине.

Стриптиз вовсе не пошлый танец, а наоборот очень красивый и возбуждающий, который может освоить любая девушка. Психологи считают, чтобы вызвать у мужчины бурные эмоции, женщина должна раздеваться очень медленно. Но это не так просто, как кажется на первый взгляд. Поэтому нужно запастись сценарием, чтобы не было ненужных пауз после избавления очередной детали туалета и перед началом расправы со следующим.

Сценарий стриптиза № 1

Этот сценарий не очень сложен и предполагает много реквизита, за которым ты можешь всегда спрятаться, если вдруг испытаешь смущение. Поэтому такой метод подойдет для начинающих.

Место действия — гостиная или спальня

Реквизит — стул со спинкой

Костюм — мужской пиджак и галстук, туфли на шпильке, чулки и черные трусики без бюстгальтера.

Музыка — романтическое диско

Мужчина сидит на кровати, а девушка, придвинув к кровати стул, сидит напротив него так, чтобы ее коленки касались его ног. Глаза должны быть напротив глаз мужчины, чтобы был постоянный зрительный контакт.

Девушке нужно медленно расстегнуть пиджак и распахнуть его так, чтобы вся грудь была оголена. Затем, медленно и не торопясь, застегнуть его вновь и резко развернуться на 180 градусов. Медленно приподнять полы пиджака и наклониться на спинку стула, приподняв ягодицы, и покачивать ими вверх-вниз. Затем повернуться лицом к мужчине и снова сесть на стул, расстегнув нижнюю пуговицу пиджака, откинуть полы в сторону. Затем медленно расстегнуть пуговицы снизу вверх, постоянно смотря ему в глаза. И резко снять пиджак с плеч, чтобы обнаженная грудь была у него перед глазами. И через несколько секунд накинуть пиджак обратно.

Далее девушка должна развернуть стул спинкой к мужчине и сесть на него так, чтобы мужчина оказался напротив нее. Медленно снять пиджак и так же медленно опустить его на пол, начиная себя нежно ласкать. Сначала поглаживать грудь, затем спускается все ниже и ниже.

Дальше встает и начинает медленно развязывать галстук и стягивать его с шеи, обвивая им свою грудь и бедра. Затем, сделав петлю, накинуть на шею мужчине и притянуть его к себе, поцеловав его страстно в губы и оттолкнуть его обратно на диван.

После этого медленно снять с себя трусики, плавно покачивая бедрами. Оставшись в одних чулках и туфлях, медленно подойти к уже заведенному мужчине и получить от него всю ласку и нежность, накопившуюся у него во время твоего танца!

Сценарий стриптиза № 2

Сценарий посложнее первого, но все зависит от желания доставить мужчине удовольствие!

Место — любое помещение со столом

Реквизит — стул и стол

Костюм — подходит любой костюм, все зависит от фантазии. Например, костюм медсестры (шапочка и белый халат), школьницы (белый фартук и бантики, школьное платье), секретарши (аккуратно собранные волосы и офисный костюм). Обязательный компонент будет черный бюстгальтер и трусики.

Музыка — медленная и романтическая мелодия

Девушка садится на край стола, лицом к мужчине. Медленно разводит бедра и резко их сжимает обратно. Главное вжиться в роль. Девушка должна быть шаловливой и игривой, если она в роли школьницы. И наоборот строгой и деловой, если она медсестра или секретарша.

Девушка медленно встает на стол и, покачивая бедрами, расстегивает блузку, затем снимает ее, бросая ее на мужчину. Затем снимает с себя юбку и тоже бросает мужчине, продолжая танцевать. Расставание с каждой деталью туалета должно быть эпизодом эротического маленького спектакля.

Далее очень медленно нужно снять бюстгальтер, а затем и трусики, приспуская их на бедрах и заново одевая. Когда девушка осталась обнаженной, нужно немного потанцевать на столе, нежно поглаживая свои бедра, ягодицы и грудь, показывая тем самым какая она соблазнительная. В танце девушка может сжимать свою грудь и прикасаться к своим половым органам.

Продолжая танцевать, девушка поворачивается к мужчине спиной и нагибается так, чтобы ее лицо оказалось на уровне коленок. После это девушка садится опять на край стола и, подозвав к себе мужчину, обнимает его ногами, страстно целует его. После этого можно заняться сексом прямо на столе.

Если после танца, мужчина сорвав с себя одежду, со страстью прильнет к тебе — ты сделала все правильно! Значит фантазируй, пробуй новые и новые роли. И твой мужчина не заставит себя долго ждать!