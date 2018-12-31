Вся палитра женских оргазмов

Можно, конечно же, довольствоваться общей классификацией оргазмов в зависимости от … кхе кхе… места приложения мужской нажимательной силы (вагинальный, клиторальный, маточный и др), но, согласитесь, это так нудно — следовать общепринятой моде. Именно поэтому автор предлагаемой здесь классификации, Юлия Максименко, вспомнила историю собственных оргазмов и классифицировала их по-своему. и получилась у нее Классификация женских оргазмов в зависимости от чувств, эмоций и этажей…

Оргазм простой, одноэтажный

До: Секса или очень хочется (был долгий перерыв/середина цикла/мужчина жгуч, могуч и сексуален) или не хочется вовсе (настроения нет/мужчина не радует/голова болит). Прелюдия делается на скорую руку и так-сяк (будто для галочки), а сама любовь — по-дежурному обыденно (сюда нажал, тут погладил, там — всунул-вынул-повторил — т.е. все как вчера, позавчера и в прошлый вторник — по накатанной, в общем.

Во время: Вроде все по плану, вроде мышцы сокращаются как нужно и в привычном ритме, вроде по телу бегут мурашки, но как-то все уныло, вяло и однообразно. То ли мужчина сплоховал и упустил тот самый важный момент и то самое важное поглаживание/нажатие/движение, то ли звезды сегодня стали не так, как нужно.

После: Чувство полного неудовлетворения (морального, физического, эмоционального, ну и какие там еще бывают), яростное желание убить виновника плохого торжества (или хотя бы ударить его побольней и между глаз), огромная жажда или повторить все сызнова, или плюнуть на все и пойти доделать годовой отчет/ужин/уборку.

Оргазм непростой, двухэтажный

До: Очень даже приличные прелюдия (цветы/коньяк /караоке), секс и мужчина. Все делается не просто так (ну конечно, ведь дети у бабушки, родители — в гостях, муж — в командировке), присутствуют задор, алкоголь и немного извращений.

Во время: Сокращения по плану и как надо, мурашки бегают быстрее (у особо восприимчивых — целыми табунами), оргазм похож на вспышку (правда очень призрачную и быстропроходящую).

После: Желание повторить все снова, конечно, присутствует, но уж лучше съесть бутерброд/дочитать книгу/потрещать с подругой.

Примечание: в целом оргазм не плох, он может удовлетворить женщину или неприхотливую, или очень влюбленную, или слишком уставшую.

Оргазм добротный, трехэтажный

До: Добротные прелюдия, мужчина и сам секс (проверенный набор поз, поглаживаний, руко— и члено-прикладств с примесью любви, доверия и особо эротического настроения).

Во время: Старый добрый оргазм — удовлетворяющий, знакомый, уютный и родной.

Гоши Куценко. После: Хочется уткнуться носом в подмышку любимого и уснуть со счастливой улыбкой на устах, не думая ни о чем, кроме свежеполученного удовольствия и того симпатичного официанта из кафешки за углом/ Джорджа Клуни

Оргазм с вывертом, четырехэтажный

До: Чаще всего — алкогольные излияния, вкусный ужин, необычные прелюдия (или полное отсутствие таковой), секс и набор ласк/поз/членопожатий.

Во время: Яркий взрыв длиною в целую сладкую бесконечность (длится на несколько секунд/минут дольше обычного (читай — добротного), сопровождающийся бурей эмоций, интенсивных сокращений и резвых мурашек.

После: Хочется петь, плясать, плакать, менять мир (причем все одновременно) ну или как минимум — задушить в объятиях виновника этого чудесного четырехступенчатого чуда.

Оргазм с переподвыподвертом, пятиэтажный

До: Долгая, не нудная прелюдия, умопомрачительный секс, феерия чувств, эмоций, ласк и телодвижений.

Во время: Сметающий все на своем пути, накатывающий снова и снова, будто волшебными волнами, удовлетворяющий целиком, полностью и напрочь, сопровождающийся криками, стонами и признаниями в любви, он — Его Величество Пятиэтажный Оргазм (ну или Всем Оргазмам Оргазм). Это когда все сошлось — и звезды так встали, и ноги выбриты, и мужчина не только любим до потери пульса, но и умел, ловок и ласкает сразу и везде:)

После: Хочется умереть, раствориться, замереть и больше никогда не шевелиться, и, как ни странно, повторить все заново.

Примечание: автор использовала свою классификацию (придуманную однажды… после чуда в пять этажей), но с радостью делится ею с вами. Пользуйтесь в удовольствие, классифицируйте свои оргазмы (обязательно многоэтажные), любите и будьте счастливы!