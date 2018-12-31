Польза секса для здоровья и душевного благополучия женщины

Конечно, секс — это здорово; но знаете ли вы, что активная половая жизнь может значительно улучшить наше здоровье? Если спросить у экспертов, то они назовут немало примеров, из которых становится очевидной польза секса для всех женщин. В чем именно это выражается?

Двойной «бонус»: приятно и полезно

Польза от секса выходит далеко за пределы спальни. Оказывается, она так многогранна, что мы даже не всегда можем себе представить это. Мы, женщины, имеем много общего: любим доставлять себе удовольствие различными десертами, обожаем распродажи в любимом магазине, и все мы не возражали бы против того, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе и здоровее.

Многие из нас настолько поглощены улучшением своей внешности, что мы вкладываем целое состояние в запасы, расставленные на полочках нашего туалетного столика и в ванной, а также в посещение тренажерных залов, врачей, диетологов, целителей… А ведь все, что нам требуется, чтобы найти чудесные средства, которые дадут нам гладкую кожу, здоровые блестящие волосы, избавление от боли и просто в целом заставляют нас чувствовать себя потрясающе — это просто регулярно заниматься сексом!

Да, это действительно так. Польза секса для здоровья и сохранения молодости людей обоего пола научно доказана. Мы приведем несколько примеров, когда не только удовольствие, но и польза секса для женщины может быть очень весомой:

1. Секс помогает похудеть

Конечно, не стоит пренебрегать занятиями в тренажерном зале; если вы регулярно занимаетесь, например, на беговой дорожке, то занимайтесь и дальше. Но не забывайте, что секс тоже считается хорошей физической нагрузкой! Занятия любовью сжигают от 70 до 150 калорий за полчаса. Это сопоставимо с другими видами физической деятельности, такими как йога (114 калорий за полчаса), танцы (129 калорий) или быстрая ходьба (153 калории). И при этом вы получаете дополнительный «бонус»: секс поможет вашим мышцам всегда оставаться в хорошем тонусе. Сексуальное возбуждение и оргазм высвобождают гормон тестостерон, который необходим для создания и поддержания костной и мышечной ткани женщины.

2. Секс поможет сохранить здоровье вашего сердца

Кстати, если говорить о пользе секса, то об укреплении и оздоровлении сердечно-сосудистой системы стоит упомянуть в числе первых. Вы наверняка знаете, что болезни сердца стали сегодня убийцей номер один. Здоровое питание и поддержание низкого уровня холестерина в крови — кратчайший путь к здоровому сердцу. А секс — это нагрузка, которая повышает частоту сердечных сокращений и силу кровяного потока, тренируя сердечную мышцу и сосуды. Специалисты определили, что занятия сексом два и более раза в неделю снижает риск сердечного приступа вдвое.

3. Секс улучшает ночной сон

Что вы делаете, если не можете уснуть? Если чай из ромашки и любые другие средства на вас уже не действуют, вам может помочь секс. Особенно если проблемы со сном у вас возникли из-за повышенного чувства тревоги или из-за стресса. Глубокое расслабление, которое обычно следует после оргазма у женщины, помогает заснуть быстро и крепко. Многие утверждают, что после любовного удовлетворения сон у них бывает более глубоким и освежающим.

4. Секс способен укрепить вашу иммунную систему

При всей нашей озабоченности по поводу возможной атаки вирусов гриппа и простуды, борьба с ними может стать пустой тратой времени. Удивительно, но «мероприятия», которые вы проведете в спальне, могут быть гораздо более эффективными, потому как способны значительно повысить ваш иммунитет!

Американские иммунологи утверждают, что люди, которые занимаются сексом один или два раза в неделю, показывают на тридцать процентов выше уровень содержания антител иммуноглобулина А, который, как известно, укрепляет иммунную систему человека. Таким образом, создайте для себя в холодное время года ритуал: во-первых, чаще мойте руки, чтобы удалить с них микробов, а во-вторых, чаще назначайте своему мужу романтические свидания в спальне.

5. Секс может улучшить ваше психическое здоровье

Какой самый быстрый способ повысить настроение, побороть депрессию и убить беспричинную тревогу? Ответ прост: занятие сексом. Конечно, сейчас мы имеем в виду серьезные отношения между любящими друг друга людьми. Интим помогает снизить уровень кортизола (гормон, который участвует в развитии стресса), тем самым уменьшая и вероятность повышения артериального давления, уровня кислоты желудочного сока и возникновения гипергликемии.

Секс снимает стресс и снижет депрессию, и особенно быстро это происходит именно у женщин. А ведь стресс является убийцей для обоих полов. Говоря о пользе секса в борьбе со стрессом и депрессией, мы упоминаем об этом, как о научно доказанном факте. Эякуляция мужчины способствует выработке в их мозгу химических веществ, которые позволяют ему испытывать ощущение счастья. А для женщин, которые принимают в себя сперму мужчины, семенная жидкость работает как естественный антидепрессант и помогает избавиться от стресса. Люди, подверженные депрессии, как правило, занимаются сексом очень редко. Это ловушка, не попадайте в нее!

6. Секс может облегчить боль

Поспешите изменить фразу «Нет, дорогой, не сегодня! У меня очень болит голова» на такую: «Милый, давай сегодня? А то у меня голова разболелась!» Медики объясняют, что существует реальная связь между сексом и избавлением от боли. Вследствие сексуального возбуждения и оргазма в организме вырабатывается гормон окситоцин, что, в свою очередь, приводит к высвобождению эндорфинов. Последние имеют химическую структуру, сходную с морфином, и являются природными

Таким образом, секс действует как мощный анальгетик. А вы можете легко и быстро избавиться от боли, не прибегая к необходимости бежать в аптеку и тратить там немалые деньги на дорогие препараты. Зачем, когда есть более доступный и приятный способ избавиться от боли?

7. Секс поможет решить проблему с мочевым пузырем, часто встречающуюся у женщин

Это может звучать странно, но эксперты утверждают, что занятия любовью действительно могут минимизировать недержание мочи. Специалисты уже давно рекомендуют женщинам делать упражнения Кегеля (напряжения мышц тазового дна) не только в течение дня и во время мочеиспускания, но и во время секса.

Эти упражнения не только помогут усилить удовольствие, но и укрепят мышцы, вялость которых способствует недержанию мочи. Сам секс тоже укрепляет мышцы тазового дна. Поэтому используйте это приятное и полезное занятие для решения своей проблемы.

8. Секс подарит вам здоровую кожу

Может ли секс сделать женщину более молодой и красивой? Даже не сомневайтесь! Во время секса ваш организм вырабатывает гормон под названием дегидроэпиандростерон, который не только способен содействовать укреплению вашего иммунитета и уменьшению депрессии, но и запускает процессы, которые заставляют вашу кожу омолаживаться и буквально расцветать. Так стоит ли тратить деньги на дорогущие кремы, если все необходимое есть в вашем собственном организме? Надо только помочь ему!

9. Секс сокращает риск рака молочной железы у женщин, которые никогда не рожали

Исследования показали, что чем больше женщина увеличивает частоту секса, тем больше она снижает риск развития этого страшного заболевания.

10. Секс помогает отвлечься от проблем и почувствовать себя счастливой

Он поднимает настроение, повышает оптимизм и положительное восприятие жизни. Конечно, секс не может вылечить ваши проблемы, но он может изменить ваше отношение к ним. И откуда только у часто занимающихся «танцами» в горизонтальной плоскости женщин берутся силы на решение многих задач?!

11. Секс и последующий за ним оргазм могут заменить вам многие лекарства в аптечке

Мы уже говорили о том, что секс способен избавить от головной боли и защитить вас от простуды и гриппа. А еще он может облегчить заложенность носа, потому как его можно назвать природным антигистаминным средством. Секс может даже помочь в борьбе с сенной лихорадкой и астмой. После того как вы порезвитесь под одеялом, гормональный выброс провоцирует образование новых нейронов в той части мозга, который отвечает за обоняние, и вы начинаете лучше чувствовать запахи. Вообще, после секса усиливаются все ваши чувства, включая активацию вкусовых рецепторов.

Секс также может помочь защитить ваши зубы. Это при условии, если женщина принимает в себя сперму мужчины. Она содержит такие минералы, как цинк и кальций, которые замедляют разрушение зубов. А селен — компонент, также присутствующий в сперме, — может служить защитой от рака.

12. Секс может стать для вас буквально фонтаном молодости!

Чтобы продлить свою жизнь и увеличить жизненную энергию, надо довольно много заниматься интимом. Конечно, особенно это актуально для мужчин. Парни, которые переживают кульминацию секса два раза в неделю, на пятьдесят процентов снижают вероятность смертности по сравнению с теми, у кого оргазм бывает один раз в месяц. Но и женщинам не стоит забывать о пользе секса в деле продления продолжительности своей жизни.

13. Секс приводит к тому, что менструации становятся более регулярными и менее болезненными

Это возможно из-за того, что во время полового контакта и при наступлении оргазма предотвращается застой крови в органах, расположенных в области таза. Женщины, которые редко занимаются интимом, слишком часто становятся пациентками гинекологических отделений больниц.

14. Секс повышает доверие между партнерами и усиливает чувство любви

Близость между мужчиной и женщиной совершенствуется по мере их изучения тел и желаний друг друга. При регулярных половых контактах усиливается либидо как мужчины, так и женщины — чем чаще заниматься любовью, тем чаще будет возникать сексуальное желание.

После удачного окончания акта в организме обоих происходит выброс «гормона счастья» — окситоцина. Это не только вызывает у них эйфорию, но и усиливает желание дотрагиваться друг до друга, обниматься. Окситоцин, который вырабатывается гипофизом, можно назвать еще и гормоном любви и привязанности. Чем выше уровень окситоцина у женщины, тем больше она ощущает заботу партнера и эмоциональную связь с ним, становясь в ответ более заботливой и любящей по отношению к нему. И тем сильнее крепнет привязанность влюбленных.

Для многих людей ощущение того, что они любимы, приводит к повышению самооценки и уверенности в себе. Когда у вас все в порядке в постели, то все в порядке у вас и в других аспектах жизни. Поэтому занимайтесь на здоровье любовью, чтобы всегда чувствовать себя хорошо. Главное — чтобы было желание, которое зависит, прежде всего, от периода менструального цикла. «Виноваты» в этом все те же гормоны. Кстати, некоторые контрацептивы меняют гормональный фон женщины и блокируют овуляцию. Именно поэтому у многих из них снижен сексуальный интерес к противоположному полу. В этом случае лучше посоветоваться со своим гинекологом и сменить противозачаточное средство.

Полноценная жизнь, полноценный секс

В детстве многим из нас говорили, что отношения между полами — это то, от чего мы должны держаться подальше, или, по крайней мере, никогда не говорить «об этом». Чувственность является врожденной частью нашего бытия, а девушек учат заглушать ее. К тому времени, как мы становимся достаточно зрелыми, чтобы начать сексуальные отношения, в наших головах бывает прочно укоренена мысль о том, что мы должны быть «хорошей девочкой», и порождает эта мысль комплексы и зажатость. И это очень печально, ведь сексуальное удовольствие, как мы сегодня выяснили, дает огромную эмоциональную и физическую поддержку нашему организму.

К счастью, никогда не бывает слишком поздно, чтобы извлечь из секса пользу для здоровья. А для тех женщин, у которых наступила менопауза, наконец-то наступил тот счастливый возраст, когда можно наслаждаться сексом без страха забеременеть. И кем бы вы ни были — молодой девушкой или почтенной дамой, — для вас пришло время принять собственное либидо и увидеть в сексе не только источник удовольствия, но и возможность получить пользу для здоровья!