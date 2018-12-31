5 причин сказать «нет» сексу на первом свидании

У наших бабушек и прабабушек было железное правило — не целоваться на первом свидании. Времена меняются, сумасшедший ритм жизни и появление Tinder’a диктуют новые правила — теперь даже сексом на первой встрече уже никого не удивишь. Но как семейный психолог могу сказать только одно — секс на первом свидании, даже если это и Новогодняя ночь — не самое лучшее решение.

Юлия Кроха,

семейный психолог психотерапевтического центра «Беркана»

1. Чуть больше алкоголя, чем нужно

Нам кажется, еще пару коктейлей с проcекко, и мы будем танцевать как богини. На нас уже с интересом смотрят мужчины из незнакомой компании за соседним столиком или младший брат нашей подруги. Алкоголь как средство раскрепощения — не самая лучшая идея. Он снимает психические защиты, и мы становимся расторможенными. Само по себе, наверное, это не так уж и плохо, но, во-первых, не все могут уловить ту тонкую грань между «чуть-чуть для настроения» и «о боже, я опять напилась», а во-вторых, мне кажется, что веселиться лучше на трезвую голову. Алкоголь действует как афродизиак, и вот мы уже принимаем его действие за сексуальное желание. Существуют тысячи мемов по поводу того, что не стоит писать бывшему, если в крови присутствует алкоголь, но думаю, секс с незнакомым человеком еще более провальная идея.

2. Уважение к собственному телу

Мне нравится метафора тела как храма, храма нашей души. В храм мы приходим подготовленными — молимся, постимся, специально одеваемся, не красимся, в некоторых религиях оставляем обувь при входе. И наше тело тоже требует к себе уважительного отношения. Если я с любовью и уважением отношусь к собственному телу, то я несколько раз подумаю, прежде чем позволю дотронуться до себя незнакомцу. Телу нужно время, чтобы распознать — сексуальное желание связано именно с этим человеком или это просто кружащая голову атмосфера праздника.

3. Резкое стирание границ

Секс — единственная из физиологических потребностей, в которой участие принимают двое. Все остальное мы можем делать и поодиночке. И если речь идет о случайном сексе, то он подразумевает моментальное стирание границ — физических, эмоциональных, нравственных. То, на что обычно требуется время, пока мы знакомимся друг с другом, пока из «я» + «я» не получается «мы». Моя преподаватель женских практик говорила, женщине нужно три месяца, чтобы любовь из сердца опустилась в низ живота, а мужчине требуется три месяца, чтобы его желание поднялось из паха к сердцу. И за это время рождается или не рождается любовь. Понятно, что перед случайным сексом мы не ставим задачу познакомиться с мужчиной или женщиной нашей жизни, но будет очень обидно, если по какой-то случайности нам сильно понравится партнер.

4. Неловкость после

Именно из предыдущей причины и растут ноги неловкости после. Одна из стрессогенных ситуаций — проснуться в незнакомом месте с незнакомым человеком и мучительно припоминать, как же его зовут. Даже если вы экстраверт из экстравертов, и чудесным образом умеете выходить из подобных ситуаций, то не факт, что ваш партнер обладает таким же навыком. Поэтому всегда рекомендую своим клиенткам стараться просыпаться в своей постели, даже если в новогоднюю ночь придется вызывать такси по тройному тарифу. Потому что мы всегда помним завет феи-крестной из «Золушки» — в полночь карета превращается в тыкву, а чарующее волшебство первой ночи рассеивается с первыми лучами солнца.

5. Достаточное основание

Новый год — сам по себе прекрасный праздник, достаточное основание для того, чтобы не смешивать мух и котлеты. Поэтому случайный секс лучше оставить для других 364 или 365 ночей в году.

Вместо заключения

Правда, если все-таки незапланированный секс случился на первом свидании или вы не смогли устоять перед обаянием случайного спутника, не стоит себя виноватить. Чувство вины не самый лучший способ отметить начало года, поэтому просто позвольте себе получить новый опыт. Ваша сексуальность не всегда вмещается в прокрустово ложе традиционных ценностей. Другое дело, ни в коем случае не стоит забывать о безопасности. И еще один важный момент — если все знакомства у вас начинаются с секса, то это повод посетить психолога в Новом году.