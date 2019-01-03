6 сексуальных терминов, которые пугают мужчин

Несмотря на то, что он представитель сильного пола и тот еще герой, у него тоже есть свои страхи. Сексуальные в том числе.

Гомосексуальность

Это слово, произнесенное девушкой всуе, вводит многих мужчин в ступор. Что-что, ты подозреваешь его в сексуальных связях с мужчинами? Или, может, ты сама была не прочь поразвлечься с подружкой? Будь осторожна, рассказывая ему о своем прошлом. Даже если однополый сексуальный опыт у тебя был, не стоит им хвастаться. Ты наверняка слышала, что многих мужчин пикантные отношения между двумя девушками возбуждают. Спешим предостеречь: многих, но не всех. Кстати, это не всегда банальное ханжество. Иногда это боязнь не выдержать конкуренции с твоей подружкой.

Куннилингус

Несмотря на то, что мы уже 13 лет живем в 21 веке, некоторых мужчин этот сексуальный термин до сих пор заставляет глубоко задуматься. Некоторые просто не знают, что это название того самого процесса. Другие знают, о чем идет речь, но никакого оптимизма по этому поводу не испытывают. И даже не потому, что вредные и страшно консервативные, а просто потому что страшно боятся сделать тебе больно и неприятно. Так что, прежде, чем в форме ультиматума требовать от партнера чуда, объясни ему, что бы тебе понравилось. А что не очень.

Преждевременная эякуляция

Это вообще не термин, а сплошной кошмар. Если мужчина тебя любит, он больше всего боится, что не сможет доставить тебе удовольствие. Так появляется неуверенность в своих силах. А вдруг он финиширует слишком рано? Вдруг ты вообще ничего не почувствуешь? Все эти страшные вопросы буквально лишают твоего героя силы воли. Объясни любимому, что не сойдешь с ума от горя, если он кончит раньше тебя. В конце концов, у него есть масса способов довести тебя до оргазма. Кстати, попутно можешь наглядно объяснить ему значение нашего предыдущего термина.

Фригидность

Никто не хочет обнаружить в своей постели «бревно». Если секс не доставляет тебе удовольствие и ты не способна испытывать оргазм, это должно невольно напрячь твоего партнера. Даже самого преданного и любящего. Впрочем, спешим утешить: процент от природы фригидных женщин ничтожно мал. Со всеми остальными руки и прочие части тела возлюбленного способны сотворить настоящие чудеса.

Повышенное либидо

Это обратная сторона фригидности. Если женщина хочет секса чаще, чем ее партнер, она рискует прослыть нимфоманкой. А он — почувствовать собственную несостоятельность. Не хочешь потерять человека, которого любишь? Поговори с ним о своих желаниях. Возможно, он согласиться играть по твоим правилам, и вскоре ты убедишься, что тебе не нужно искать сексуального удовлетворения «на стороне».

Секс-игрушки

Думаешь, все мужчины обожают секс с использованием посторонних предметов? Вероятно, тебе просто везло на раскованных и «продвинутых» любовников. На самом деле, многие молодые люди вообще не понимают, зачем нужны все эти дополнительные «девайсы», он ведь и сам может доставить тебе удовольствие! Не принуждай его «играть», если он не привык этого делать. А если обходиться без дополнительной стимуляции не получается, приучай его к своим пристрастиям постепенно. Давай обойдемся без психологических травм!