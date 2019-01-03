Мастурбация: вся правда за закрытой дверью

Времена, когда было стыдно произнести слово «мастурбация» вслух, к счастью, уже давным-давно в прошлом. Сегодня каждая вторая женщина и абсолютно каждый мужчина могут спокойно об этом говорить.

Современное общество определенно воспитано иначе — есть возможность, не скрывая это, понять, как лучше расслабиться, как достичь оргазма и изучить все нюансы своего тела. Конечно, как правило, эта тема остается лишь в спальне и по-прежнему считается интимной, однако больше нет нужды скрывать то, что и девушка, и парень в состоянии удовлетворить сами себя.

Стоит отметить, что мастурбация — процесс получения удовольствия в одиночку. Причин, вынуждающих женщину делать это, может быть великое множество: начиная от отсутствия партнера, заканчивая его неспособностью удовлетворять. В современном мире все реже можно встретить девушку, которая достигает оргазма во время каждого секса, в основном его получают уже после, во время мастурбации.

Возможно, это как-то связано с проблемами со здоровьем, возможно, что-то с партнером, и он не дает полностью раскрепоститься и получить удовольствие. Увы, статистика в этом вопросе плачевна: более 89% женщин, имеющих регулярную половую жизнь, не получают оргазма.

Мастурбация может помочь женщине разобраться в своем теле и понять, каким способом она способна получать удовольствие. В дальнейшем, после самопознания, она сможет поделиться полученной информацией с партнером, чтобы их сексуальная жизнь была полноценной. Кроме этого, при помощи мастурбации можно снять нервное напряжение и усталость.

Для этого не нужно много времени или какие-то определенные навыки. Организм подскажет, что нужно делать. Легкая мастурбация допустима даже перед свиданием с любимым человеком, поверьте, если у вас дойдет до секса, то он точно станет незабываемым.

Конечно, нужно понимать, что такого рода самопознание может иметь и массу негативных последствий, и самое страшное — отказ от реального секса. Нередки случаи, когда женщина полностью удовлетворяет себя сама и понимает, что для этих целей ей не нужен мужчина. Или наоборот. На самом деле при таком раскладе можно смело говорить о наличии проблемы. Чаще всего с ней сталкиваются те, кому сложно расположить к себе человека, найти себе пару, это забитые, неинтересные и закомплексованные люди.

Они закрепляют в своем сознании данную модель поведения доставления себе удовольствия как норму и иную уже воспринять не в состоянии. Девушки, нередко мастурбирующие, вынуждены в постели изображать оргазм, потому что мужчина не может доставить ей те удовольствия, к которым она привыкла. Таким образом, секс не приносит ей никакого удовольствия, заставляя лишний раз задуматься о своей неполноценности. Так она продолжает обманывать партнера и уже стесняется признаться в том, что сексуальная жизнь ее не устраивает.

Мужчина, который привык удовлетворять себя, будучи совсем юным, во взрослой жизни и вовсе испытывает страх близости с женщиной. Именно поэтому не нужно стесняться своего партнера, если он в чем-то вас не устраивает — смело говорите ему об этом. В противном случае есть вероятность достижения абсолютного одиночества в ванной комнате за плотно закрытой дверью. Запомните, заниматься мастурбацией можно, а вот зависеть от нее — нет.