«Тень третьего партнера подогревает интерес у пары»

Принято считать, что такое чувство, как ревность, губительно для отношений. А если мы скажем, что в умелых руках легкие провокации только играют вам на руку, укрепляя чувства? Наш колумнист, писатель и эксперт в отношениях, Андрей Райдер рассказывает обо всех тонкостях этой игры.

Эта статья для тех, кто любит иногда подумать. Если вы не из таких, то пролистывайте ее, не напрягайте голову. А возможно, вы хотите просто отдохнуть, читая этот журнал, а тут вам какие-то умничания. И тогда тоже пропускайте ее. Между тем тема эта сама по себе актуальная — свобода, измены и ревность, тут лучше бы иметь продуманную позицию, чтобы жить грамотней. Я имею в виду личную жизнь. Так что, думаю, вам пригодится моя точка зрения на тему ревности. У меня есть дельная книжка с правильным названием «ЛЮБОВЬ и ИЗМЕНЫ. 8 условий СТАБИЛЬНОСТИ отношений и как поступать, чтобы МУЖЬЯ с ЖЕНАМИ хранили верность друг другу». Давайте немного поразмышляем вместе.

Личная свобода как условие любви

Все мы ценим личную свободу, но при этом не хотим, чтобы нам самим изменяли. Тогда где же грань, на которой балансирует верность? Здесь явно есть две стороны медали, и это важный аспект в интриге отношений.

Маловероятно, будто кто-нибудь хочет, чтобы партнер был верен ему, потому что обязан это делать, а не оттого, что по-настоящему любит и все другие меркнут в его глазах. Но вот тут есть некоторое противоречие. С одной стороны, мы желаем целиком обладать объектом своей любви, а с другой — должны допускать его свободу, ведь он сам должен выбирать нас, а не действовать так, потому что обязан. Тем самым нам никуда не деться от его свободы, если мы хотим искренности чувств, то есть чтобы, условно говоря, каждый раз он выбирал именно нас, а не кого-то другого, подтверждая тем самым нашу уникальность, ценность и значимость.

Тайная опасность гарантии верности

Ну а коли так, то мы вынуждены допускать конкуренцию, как бы солнце любви ни слепило наши глаза. Бельгийский психотерапевт Эстер Перель в книге «Спаривание в неволе…» вводит понятие «тень третьего» и интересно описывает свою идею, считая, что наличие такой тени подогревает взаимный интерес у пары.

Эстер не одинока в этом, о позитивной роли ревности и риска появления третьего в отношениях говорят многие семейные психологи. Они считают, что ощущение гарантии верности и безраздельного владения партнером значительно более опасно для отношений, чем ревность, поскольку ведет к безразличию и падению интереса. И я с ними согласен, ведь тогда ни о какой игривости и интриге не может быть и речи, а об эмоциональности отношений можно говорить лишь условно. Такие отношения не только скучны, словно поездка в трамвае, но и живут волей случая, поскольку имеют малую ценность сами по себе в сравнении со страстным чувством.

Эмоциональный фон отношений

Конечно, измены вовсе не обязательны и третьего может не быть, но именно его тень, то есть возможность его реального появления, вызывает сильные эмоции из-за переживаний риска и угрозы потери.

В наличие такой тени можно играть, а можно не отрицать наличие свободы, она ведь все равно есть, никто никому не принадлежит в наше время. Когда мы привлекательны внешне, когда на нас поглядывают другие, когда мы сами бросаем взгляд в сторону, это невольно подогревает партнера, дразня его. Собственно говоря, именно это и нужно, чтобы он держал себя в тонусе по отношению к нам и чтобы чувство интриги не пропадало в любви. Ревность — тонкое дело, но, умело на ней играя, можно стимулировать интерес партнера и вносить свежесть в эмоциональный фон отношений.

Грани личной свободы

Безусловно, каждый ревнует по-разному, и причины этого чувства у людей отличаются, так же как отличается понимание допустимой свободы партнера. Кто-то ревнует, просто поймав заинтересованный взгляд любимого человека, направленный на постороннего, а кто-то — от того, что тот испытал оргазм не от него во время группового секса в свингер-клубе. И я не шучу, поскольку сталкивался и с таким тоже, изучая тему близких отношений как специалист.

Даже когда двое расширяют границы дозволенного до, казалось бы, немыслимого для большинства людей, границы остаются границами, а человек — азартное существо, ему нравится нарушать запретное. Поэтому ревность есть у всех в случае живых, а не потухших отношений. Так же как и допустимость взаимной личной свободы, она играет им на пользу. Ведь тем самым каждый как бы поддразнивает и партнера, и самого себя, а это тонизирует отношения, повышая их эмоциональность.

«Можно ли хотеть то, что у тебя уже есть?» — и это не философский вопрос в нашем случае. Но кто сказал, что партнер безраздельно принадлежит вам? Вы в этом до конца уверены? До самого конца? И вот, как только возникает сомнение, вероятнее всего, усилится притяжение. Выбирают вас, но есть альтернатива, а вдруг… и где гарантии? Угроза потери подогревает интерес. Согласны с этим? Поразмышляйте.