Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саудовские женщины будут получать СМС о разводе 

Lenta.ru + ещё 12 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Власти Саудовской Аравии обязали суды отправлять женщинам сообщения о том, что их брак расторгнут. Об этом сообщает BBC.
Новое правило должно прекратить практику так называемых «секретных разводов», когда мужчины расторгали брак, не ставя бывших жен в известность. Теперь жительницы королевства будут всегда осведомлены о своем семейном статусе и смогут в полной мере воспользоваться правом на алименты, говорят юристы. Ранее многие женщины подали в суды жалобы по поводу развода без их ведома.
Новая мера является частью реформ, проводимых наследным принцем Мохамедом бин Салманом, отмечает BBC. В прошлом году женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить машину. Кроме того, теперь они могут посещать футбольные матчи. При этом остается много вещей, которые жительницы страны не могут сделать без разрешения мужчины-опекуна: мужа, отца, брата или сына. Например, получить паспорт, выйти замуж, поехать за границу, открыть счет в банке, сделать плановую операцию.
Последние новости
Российская лыжница выиграла историческую для страны медаль Власти объявили войну плохому бензину Варфоломей вручил украинской церкви томос об автокефалии
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Боюсь остаться старой девой»21
Как нагадать удачу и суженого в новом году
Какой пуховик выбрать на зиму: 4 крутые модели
Модные провалы звезд в 2018 году7
Оливковое масло для красоты: 5 лайфхаков
Видео
05:20
Самые испорченные в мире дети
Дети
04:31
Актрисы, которым пришлось потолстеть
Звёзды
04:53
Тренировка, доступная даже новичку
Красота
04:19
Единственная любовь Владимира Винокура
Звёзды
10:07
Настоящие имена голливудских звезд
Звёзды
00:42
Как сделать маникюр с эффектом «битого стекла»
Красота
02:56
Звезды, без сожалений оставившие Россию
Звёзды
10:02
Знаменитости, растерявшие все деньги
Звёзды
04:57
Голливудские звезды, недолюбливающие Россию
Звёзды
03:26
Знаменитости, тщательно охраняющие личную жизнь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение