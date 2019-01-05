Что говорит язык его тела: 20 примет, что ты ему нравишься

Как и женщины, мужчины далеко не всегда говорят правду о том, что чувствуют. Но по языку их тела можно многое понять. Вот некоторые моменты, помогающие понять его состояние.

1. Зрачки расширены

Конечно, это может быть следствием того, что вы находитесь в темном помещении, но зрачки также расширяются, когда человеку нравится другой человек — такую команду дает мозг.

2. Брови приподняты

Это подсознательное движение используется, чтобы шире открыть глаза, когда человеку нравится то, что он видит. Если он поднимает брови в разговоре, ему точно нравится то, что ты говоришь.

3. Показывает передние зубы

Взрослые мужчины не улыбаются, как дети, если только они не счастливы. В обычном флирте он может улыбаться, не разжимая губ, но на действительно отличном свидании — почему нет?

4. Широко улыбается

Настоящая улыбка не ограничивается ртом: подбородок тоже участвует, глаза превращаются в щелочки. Так что если он улыбается всем лицом, ты его приятно поразила!

5. Облизывает губы

Когда человеку нравится кто-то, во рту образуется больше слюны, и ее избытком можно быстро смочить губы. Не путай с медленным облизыванием и демонстрацией языка!

6. Смотрит на все лицо, а не только в глаза

Сейчас этот признак бывает трудно оценить из-за того, что все уткнулись в телефоны. Но если он смотрит просто в глаза, это еще ничего не значит, а вот когда его взгляд будто ощупывает все твое лицо — ты точно ему нравишься.

7. Глубоко вдыхает, когда видит тебя

Разумеется, мужчинам нужен кислород. Но если он вдыхает так глубоко, чтобы показаться более подтянутым и плечистым, значит, он хочет впечатлить тебя.

8. Придвигается ближе, когда ты говоришь

Этот знак может ни о чем не говорить, если вы сидите в шумном месте. В другом случае — ты ему интересна, то, что ты говоришь, — тоже.

9. Кладет руки на бедра

Эта поза означает, что он интересуется тобой и хочет показать себя более привлекательным, чем другие мужчины.

10. Трогает тебя за колено или за волосы

Если это его инициатива, то он хочет проверить, как ты отреагируешь. Это не значит, что он намекает на секс, — просто проверяет твои границы.

11. Сидит с раздвинутыми ногами

Эта позиция открывает его интимные части, где много нервных окончаний, то есть позиция открытая и беззащитная. И она означает, что он готов открыться, чтобы узнать тебя поближе.

12. Касается тебя бедром

Эта позиция означает наличие сексуального интереса, а вот если он сидит как можно дальше, то ничего хорошего в этом нет.

13. Стоит напротив тебя

Так, что ваши ступни будто смотрят друг на друга. Можно проверить, интересна ли ты ему: коснись плеча. Если он инстинктивно отступит назад, то не очень-то.

14. Сидит, скрестив ноги

Тут нужно обратить внимание на детали. Если при этом его торс как бы отодвинут от тебя, ему не очень интересно общаться. А если он приближается к тебе — все хорошо.

15. Немного волнуется в твоем присутствии

Значит, хочет быть ближе. Это хорошо заметно, когда вы стоите лицом друг к другу.

16. Говорит, не глядя на тебя

Если при этом его корпус развернут в твою сторону — все хорошо.

17. Трогает шею

Здесь важен контекст и общее понимание ситуации. Периодические дотрагивания до шеи могут быть свидетельством как интереса, так и недоверия.

18. Держит тебя за руку

Если он захватывает только пальцы, это может означать, что он просто хочет чувствовать связь. А если и ладонь — хочет стать еще ближе.

19. Держит тебя за кисть

Особенно если вы сидите лицом друг к другу и разговариваете. Он хочет быть услышанным.

20. Идет впереди

Если вы не гуляете по узкой тропе, а он просто идет на пару шагов впереди — он поглощен собой, а не тобой. Тот, кому интересна ты, будет идти рядом.