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Полиамория: какие люди состоят в отношениях сразу с несколькими партнерами 

Умная 8 часов назад
Фото: Умная
В 21 веке нас уже ничего не удивляет. Трансгендеры, люди с нетрадиционной ориентацией, смешение рас, — всё это принятно и вошло в норму у развитых стран. Но отношение к людям, состоящих в полиаморных отношениях, до сих пор неоднозначно и местами негативно.

В чем суть полиамории?

Главная идея поламории — возможность открыто состоять в отношениях с несколькими людьми одновременно, причем участники должны знать друг о друге, быть не против такого союза и обходиться без ревности. Важно отличать полиаморные отношения от открытых отношений. В последних человек имеет право заниматься сексом с кем захочет, и это не влияет на сами отношения между двумя партнерами. В полиаморных союзах приходится больше работать над собой и коммуникацией —человек выстраивает близкий духовный и физический контакт не с одним, а сразу с несколькими людьми. Это требует намного больше терпения, но в результате человек получает именно столько отдачи, сколько ему хочется.

История полиамории

Такой вид отношений не является чем-то новым для людей. Наши предки, жившие примерно 8 тысячелетий назад, практиковали полиаморию и не видели в этом ничего плохого. Чем больше партнеров имел мужчина, тем больше был шанс оставить многочисленное потомство. Американский антрополог Льюис Морган, изучавший древних индейцев, пришел к выводу, что их семьи не были «традиционными». С его идеей согласился Фридрих Энгельс в книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
Но почему тогда люди решили, что постоянные эксклюзивные отношения лучше, чем полиаморные? Это могло произойти из-за распространения половых инфекций; также намного проще следить и защищать семью, состоящую из одной жены и детей, чем из нескольких жен сразу. Плюс так было удобнее передавать наследство, нежели делить его на части.
Кроме того, моногамные отношения были широко воспеты писателями-романтиками XIX века как величайшая форма любви и верности между людьми.

Полиамория сегодня

Американская ученая Терри Конли в своих исследованиях пришла к нескольким интересным выводам:
1. Люди, состоящие в полиаморных отношениях, имеют больше друзей, чем моногамы. Они чаще сохраняют связь со своими бывшими. 2. Полиаморы намного реже испытывают ревность. 3. Полиаморы реже изменяют и чаще практикуют безопасный секс.
Даже учитывая положительные стороны, общество далеко не всегда принимает такой вид связи. Моногамные отношения имеют у нас статус единственно правильных и даже святых, и любое отклонение воспринимается негативно. Исследования показывают, что люди, состоящие в моногамных отношениях, кажутся людям со стороны более успешными и счастливыми.
Некоторые ученые говорят о «кризисе моногамии» в существующем мире — количество разводов подтверждает, что моногамия не лучше, чем другие формы отношений.

А как же закон?

В то время как полигамия — или отношения одного человека с несколькими людьми иногда по принуждению — запрещены законом и преследуются (к примеру, во всей северной и южной Америке, Китае, Европе), с полиаморными отношениями не все так просто — ведь они добровольные. Они не преследуются по закону, но, если человек уже состоит в браке, то отношения с кем-то еще расцениваются как измена.
Некоторые ученые и активисты предлагают сначала принять полиаморность как один из видов сексуальной ориентации, как это было с ЛГБТ, и только потом начинать думать о правовой стороне вопроса. В любом случае даже то, что полиаморные люди начали «выходить из шкафа» и рассказывать о своем существовании, уже признак перемены.
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Любовь , Фридрих Энгельс , Льюис Морган
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