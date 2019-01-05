Что убивает любовь мужчины к женщине

Иногда чувство умирает медленно и незаметно, иногда быстро, с эффектом разорвавшейся бомбы. В любом случае, можно выделить несколько женских ошибок, которые быстро гасят огонь мужской любви.

Тотальный контроль

Ваш мужчина вырос и ему нужна подруга, любовница, жена, но только не мамочка, которая будет пристально следить за каждым его шагом. Мужчина — не ребенок и не домашнее животное, запомните это раз и навсегда. Контроль убивает доверие, стирает личные границы и в конце концов ставит крест на вашей любви. Мужчина так же, как и вы, имеет право на личное пространство, и не может и не должен быть вашей игрушкой 24 часа в сутки.

Манипуляция и намеки

Любящий мужчина не обязан быть телепатом, который считывает все ваши тайные желания и мысли. Хотите что-то получить — скажите об этом прямо, без туманных намеков и сложных аллегорий. Испытываете обиду — говорите об этом вслух, объясняйте, что конкретно вас задевает, не держите негативные эмоции в себе. Есть проблема — не ждите, пока мужчина догадается о ней, озвучьте ее. Мужчины не понимают намеки, они их только раздражают.

Чувство вины и отсутствие ответственности

Даже самый терпеливый мужчина устает от постоянно навязываемой вины за все сложности в отношениях. Никто не хочет быть всегда крайним. Тем более, что в проблемах двоих всегда виноваты двое. Нежелание женщины брать свою долю ответственности и ее постоянные обвинения в конце концов убьют даже самое сильное чувство мужчины.

Постоянная игра

Ролевые игры хороши только в постели, но в отношениях нужно стараться быть искренними, настоящими. Невозможно вечно играть даже самую идеальную роль. Рано или поздно, фальшь станет очевидной и ранит тем сильнее, чем дольше длилась игра. Не пытайтесь соответствовать придуманным идеалам — это верный путь к неврозам, истерикам и скандалам.

Нелюбовь к себе и лень

Часто одно порождает другое. Например, проявляется в нежелании ухаживать за собой. Низкая самооценка становится источником постоянной нервозности. Такая женщина постоянно требует повышенного внимания, доказательство любви и благодарности за все свои жертвы во имя мужчины. Но на самом деле, невозможно полюбить другого человека, не испытывая любви к себе. А значит очень скоро и мужчина перестанет любить такую женщину.