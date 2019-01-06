Простые психологические приемы для случайного секса

Говорят, найти человека, готового заняться сексом сразу же или без долгого конфетно-букетного периода не так уж легко.

Есть теория, что количество встреч с такими готовыми на все людьми в жизни каждого ограничено. Еще поговаривают, что ритм существования и работа в мегаполисе не оставляют времени на личную жизнь.

Но некоторые умело опровергают все эти досужие вымыслы: секс их подстерегает на каждом шагу. Более того, их работа не мешает, а стимулирует личную жизнь. Нет, это не стриптизеры, не мужчины из экскорта, не сексологи и не знаменитости.

Мой визави, Алексей, — именно такой мужчина. Он — «компьютерный мастер». Если ваш компьютер «заболел», этот добрый доктор приедет к вам и «вылечит» ваш ПК за пару часов. А также оценит вас как… личность, оценит степень вашего одиночества и готовность к отношениям и … разрешит себя соблазнить.

Нет, он не «озабоченный». Да и познакомиться с девушкой для него — легче легкого и обычным способом. Разумеется, играет роль внешность: зеленоглазый брюнет за метр восемьдесят с обаятельной улыбкой. Как бонус — отличное понимание женской психологии: всех наших мотивов, желаний, страхов и надежд. Из таких вырастают отличные пикаперы. (Пикапер, от английского «pick-up», — человек, умеющий «развести» девушку для достижения нужной ему цели: секса, номера телефона и.т.д. Предполагается не наличие чувств, а знание техник знакомства, соблазнения и умения их применять. Существует целое движение пикаперов, тренинги, сайты и т.д.).

Хотя классическим пикапером Алексея назвать трудно, ведь секс — отнюдь не его самоцель. Он действительно приезжает работать. Но почему бы не взять то, что само падает в руки?

Неужели само?

«Ну, сразу же понятно, хочет девушка починить свою технику или еще чего-то. Вот представь, приезжаю я в 9 утра в будний день. А меня встречает накрашенная, надушенная девушка в футболке и лосинах. (Оказывается, кто-то еще носит лосины! — Т. П.). Улыбается, вертится вокруг, пока я с компьютером разбираюсь. Со временем я научился с первого взгляда понимать, на что надеется девушка. Есть еще специфика — какие девушки вызывают компьютерных мастеров чаще? Либо одинокие, либо не одинокие, но их партнеры заниматься компьютерами своих спутниц не хотят. Или не могут. А такие девушки больше склонны видеть в каждом проходящем нечто большее, чем, например, мастера. Остальное — дело техники и моего желания».

Ну, пусть так. И действительно, пока свободны или не свободны, но не удовлетворены, мы смотрим по сторонам и даже можем нарядиться в лосины для незнакомца. Но неужели большинство из нас готовы снять эти лосины после 2 часов делового знакомства? А если не большинство, как Леша отличает одних от других? И какова динамика развития ситуации?

«Нет, сразу на постель готовы не все. Часто бывают и знакомства с продолжением. А как понять, что девушка хочет продолжения? Порой нужно уловить некий знак, символ, который она подает — особое слово, само по себе ничего не значащее.

Например, был следующий случай. Я приехал чинить ПК в офис, его владелицей оказалась милая девушка. Я ей явно понравился, после окончания ремонта она налила мне чаю, мы разговорились, но продолжения не было. Через некоторое время она позвала меня чинить домашний компьютер. После ремонта я, уже одевшись, стал открывать дверь и никак не мог правильно открыть замок. Спрашиваю: «Как выйти?» Она (внимание!) мило улыбается и говорит: «А все!». Вот вам и кодовое слово! А дальше был мой ход. Я сказал: «Я не против (вроде бы милый обмен невинными шутками, да? — Т. П.). Может, тогда чайку?». А после чая все и случилось».

В процессе беседы мне стало понятно, что умение слышать, понимать подобные женские знаки — важнейшее правило успеха мужчин, а особенно — пикаперов. Лешин успех точно во многом обязан тому, что он понимать их и давать обратную связь умеет. Согласитесь — разница между столь чувствительным и тонким мужчиной и плоскошутящим сальноглазым «мачо» — ощутима. И отдадимся мы, скорее, первому, хотя, по большому счету, цели у них одинаковые. Но вот средства, ах, все дело в средствах, и того, как именно нас добиваются.

«А напора совершенно не надо. Девушки привыкли, что их добиваются, увиваются, хотят их. И вдруг им встречается симпатичный доброжелательный молодой человек, которому они явно нравятся, но который не делает никаких попыток их соблазнить. (Кстати, показывать то, что девушка ему понравилась, Леша никогда не забывает. У него даже есть своя коронная фишка: «высказывание плохо скрываемого интереса вместе со смущением. Действует безотказно» — Т. П.) Сначала это нравится, потом возникает интерес, потом удивление, потом азарт — обратит ли он на меня внимание? Удастся ли мне его соблазнить? До такого иногда в этом азарте доходят, чуть ли не на стол передо мной ложатся. А я сижу себе, работаю спокойно, а внутри — истерика от смеха. И чем я спокойней, тем активней девушка».

Это и правда действует безотказно. Кому нужны самовлюбленные идиоты, кидающие на тебя снисходительные («Я знаю, что я тебе нравлюсь, детка, я крутой перец») или испепеляющие взгляды («Пойдем со мной, бэби, и ты узнаешь, где живет страсть»)? А Леша кажется очень человечным. Таким мальчиком с соседнего двора (или офиса), симпатичным и понимающим. Эта человечность вкупе с искорками в глазах подкупает больше, чем что-либо другое. А то, что этот парень и не намерен, кажется, волочить тебя в постель, подстегивает необходимость увлечь его туда самой.

Впрочем, Алексей и сам проявляет активность. «Иногда уже по телефону, если слышу приятный женский голос, начинаю флиртовать. (Этот флирт — невинные шуточки, игра слов — вроде бы говорят о деле, но слова можно истолковать и иначе, в них есть некий сексуальный подтекст. Но — оцените уровень профессионализма — прямых предложений, оценок или намеков Леша никогда не делает. — Т. П.). Да много есть всяких фишек. Например, выключив отремонтированный компьютер, улыбаюсь и спрашиваю: „Что-нибудь еще?“. А вообще важно успеть просто пообщаться за время работы — это залог успеха».

Леша так успешен в своем маленьком хобби, что несколько раз сомневающиеся мужья просили проверить верность своих супруг. Для таких случаев Алексей наработал проверенную технику. Говорит, она особо действенна для скучающих замужних дам.

«Когда я приезжаю на заказ, то для наработки базы беру координаты, в том числе и мобильный телефон девушки. Мы мило общаемся, я чиню компьютер, уезжаю, а через пару дней присылаю ей смс о том, что я ею очарован. Как правило, (девушки, как правило! — Т. П.) она отвечает, завязывается активное смс-общение, а через некоторое время мы встречаемся, уже готовые ко многому».

Бывают и невероятные, фантастические истории.

«Однажды пришел на вызов, все сделал, в процессе возникла взаимная симпатия, она сделала мне комплимент, попили чаю, расстались на хорошей ноте, практически друзьями, но продолжить не посмел. А в тот же вечер я был в гостях у друга, чемпиона по кикбоксингу и решил, что неплохо было бы устроить дружеский спарринг. В общем, случился у меня большой фингал и испорченное настроение. Я взял ей и позвонил, пожаловался. А она мне говорит: «Приезжай». Я приехал, зашел, лег на кровать, говорю: «Лечи меня». Она меня стала чем-то мазать, и потом случился секс. Я у нее остался ночевать, а с утра неожиданно приехала ее… девушка! Моя знакомая оказалась бисексуальной. Ее девушка устроила скандал, но я сумел всех помирить и позже мы все вместе пошли пить пиво».

В чем же смысл этой истории? О чем она? О странностях любви? О хитрости мужчин? О невероятном везении? Мне почему-то кажется, что эта история — не про Лешу. А про нас.

В Японии недавно открылись секс — клиники: место, где девушки, испытывающие недостаток секса или желающие расстаться с надоевшей девственностью, могут воспользоваться услугами мужчин, работающих в этой клинике. У нас в России такая традиция еще не прижилась, но мы справляемся с этим «подручными средствами».

И пусть пикаперы разрабатывают целые стратегии и обмениваются списками соблазненных, мы-то знаем, кто охотник, а кто — жертва.