Хороший секс лишает женщин рассудка

Не зря оргазм называют «маленькой смертью». Голландские исследователи выяснили, что в момент наивысшего сексуального наслаждения у многих женщин буквально «сносит крышу». Обширные участки мозга, которые отвечают за эмоции и страх, в этот момент отключаются, чтобы дамы могли полностью отдаться ощущениям.

Ученые Гронингенского университета (Нидерланды) с помощью сканирования головного мозга исследовали, что происходит у «подопытных» мужчин и женщин в голове, пока их партнеры, лежа рядом, сексуально их стимулировали. При этом голова одного из испытуемых была «зафиксирована» в сканере и оставалась совершенно неподвижной. Но остальные части тела могли двигаться в свободном режиме.

Все добровольцы (13 женщин и 11 мужчин в возрасте от 19 до 39 лет) были праворукими гетеросексуалами. Их отобрали через популярные голландские журналы, сообщает inopressa.ru

Позже участники эксперимента информировали ученых о том, в каких случаях они испытывали, а в каких — имитировали его. Чаще всего, по привычки, привирали дамы. Но сканер тут же выводил их на чистую воду.

Вывод исследователей таков: чтобы испытать оргазм, человек должен избавиться от чувства страха и стресса. Они мешают полностью раскрепоститься. «Если вы чувствуете сильную тревогу, то очень трудно получать удовольствие от секса», — говорит профессор Герт Холстедж. Впрочем, это уже было давно известно.

Мужчин исследовали тем же способом, но, поскольку обычно до момента семяизвержения у них проходит не больше 20 секунд, нейрофизиологам было трудно получить определенные данные. Профессор Герт Холстедж предполагает, что изменения в мужском мозге могут быть подобны тем процессам, которые происходят у женщин.

Однако, мужчины иначе чем женщины реагируют на стимуляцию гениталий. Мужчины как будто стремятся к тому, чтобы привести свои ощущения к рациональному виду, осознав их переживание, в то время как женщины просто наслаждаются своими ощущениями.

«Мужчины воспринимают это как нечто серьезное, для них важно интерпретировать происходящее, — говорит профессор Холстедж. — Женщины, судя по всему, не думают, что происходит нечто важное. Для женщин основным является чувство, а не его интерпретация».

Однако некоторые простые физиологические проявления для «полного раскрепощения» тоже пришлось принимать во внимание. «Самой главной проблемой оказались холодные ноги, поэтому пришлось надевать носки», — добавил он.

Профессор Хостедж надеется, что его работа приведет к разработке методов для снижения уровня тревоги и сексуальной дисфункции. «Алкоголь снижает порог страха. Всем известно, что, если женщине дать выпить, это облегчает процесс», — говорит он.