Каким женщинам нравятся гомосексуальные мужчины

Возможно, вы даже не знаете о существовании «герлфагов» — но они есть и их больше, чем может показаться с первого взгляда.

Герлфаг (girlfag) — это женщина, которую привлекают гомосексуальные, бисексуальные и транс-мужчины. Часто это сопровождается ощущением того, что герлфаг — это мужчина-гей в женском теле.

Когда появились первые герлфаги и чем они занимаются сейчас?

Слово girlfag было впервые использовано журналисткой Джилл Нэгл в статье 2003 года в журнале BUST. Сейчас оно воспринимается с некоторым опасением, как потенциально негативное и оскорбительное. Но на данный момент никто не смог придумать жизнеспособной замены этому слову (хотя полярный термин guydyke уже обзавелось «более корректной» альтернативой «мужчина-лесбиянка»). Хотя сам термин появился только недавно, существуют свидетельства о том, что герлфаги существовали и раньше.

Например, Мэри Рено писала гомоэротические романы о греческой и римской истории, которые вдохновили несколько поколений геев. Амандина Аврора Люсиль Дюпен, более известная как Жорж Санд , часто одевалась как мужчина и не скрывала свою привязанность к нежным и женственным мужчинам. Скорее всего, мы никогда не узнаем, насколько много герлдайков было в истории — но можно точно говорить о том, что они действительно существовали.

Современные девушки выражают свое эротическое «я» с помощью слэш-фанфиков (фанатские произведения, в которых герои поп-культуры выступают в качестве гомосексуальных партнеров). Некоторые девушки считают себя «женщинами-трансвеститами» и любят одеваться в чрезмерно женственном стиле. Они могут быть и fag hag — женщинами, которые используют культуру гомосексуалов, но при этом не относя себя к ним или не испытывая к ним сексуального влечения.

С кем встречаются герлфаги?

Многие, узнав о существования герлфагов, могут скептически отнестись к существованию возможности для них найти партнера по жизни. В конце концов, каковы шансы начать отношения с теми, кто по определению не заинтересован во всем твоем гендере? На самом деле, многие из девушек-герлфагов находятся в счастливых и стабильных отношениях. Некоторые из них — немоногамное партнерство с геями, некоторые — с бисексуалами, которые «достаточно гейские», чтобы удовлетворить их потребности. Иногда герлдайки находят себе девушек-партнерок той же идентичности, а кто-то просто встречает понимающего и принимающего их партнера. Герлфагов часто обвиняют в объективации гомосексуальности, но они сами с этим не согласны. Сексуальная объективация сосредотачивается именно на телесной составляющей объекта, а не на его индивидуальности. Но многие герлдайки не имеют никаких «плохих» намерений и не проецируют свои фантазии на тех, кто не согласен на это Сложности в жизни девушки-герлфага

Наибольшее препятствие, с которым сталкиваются большинство герлфагов — это возмущение, непонимание и сопротивление со стороны тех, кто уверен в существовании лишь двух гендеров. Для них само существование герлфагов ставит под сомнение все, во что они верят. Для тех, кто считает мир четко разделенным между мужчинами и женщинами (и, следовательно, гомосексуалами и «натуралами»), герлфаги представляют собой неразрешимую проблему: в этом мировоззрении невозможно, чтобы женщина осознавала себя как гея-мужчину. Так проявляется «упрощенное» понимание гендера: то, что «мужчина» равно «мужественный», «XY-хромосома» или «тот-у-кого-есть-пенис». Реальность же такова, что у человека с женскими половыми органами, может быть мужественная внешность, XY-хромосома и, из-за нечувствительности андрогенов этот человек юридически будет считаться женщиной. Поэтому не стоит опираться лишь на бинарный гендер — ведь вариантов гендерной идентичности гораздо больше. Другим упрощением идентичности girlfag является мнение о том, что так они проявляют «аутогинефилию» — эротическое влечение к образу себя как личности другого пола.

Учитывая спектр гендерных представлений среди герлфагов, который варьируется от «преувеличения» своего собственного гендера, до восприятия себя в качестве мужчины, эта версия кажется достаточно нежизнеспособной. Как относиться к герлфагам? В первую очередь, как к людям. В итоге, никто не навязывает вам свой взгляд на сексуальность и не заставляет вам присоединиться — а значит, отвечать тем же будет, как минимум, вежливо. Будьте вежливыми и дайте другим жить!