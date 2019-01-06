Молодожены предложили гостям торт из полистирола

Филиппинский кондитер приготовил новобрачным неприятный сюрприз. Об этом сообщает Daily Mail.

Свадебное торжество шло своим чередом: счастливые молодожены 26-летняя Шайн Тамайо и 40-летний Джон Чен успели поклясться друг другу в вечной любви и верности, услышали множество тостов и поздравлений от родных и сильно удивились, когда настало время разрезать торт.

Часть торта кондитер решил выполнить из несъедобного полистирола и, разумеется, не сказал об этом своим заказчикам. У невесты случилась настоящая истерика, когда поняла, что перед ней кусок пластика, а не вкусный бисквит. Чтобы не портить праздник гостям и хотя бы чем-то их накормить, молодожены заказали лапшу и рис в ближайшем ресторане, а затем вызвали полицию. Кондитера быстро нашли и арестовали. О дальнейшей его судьбе не сообщается.