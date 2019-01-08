Как стать музой: учимся вдохновлять мужчин и управлять ими

Вдохновлять, влюблять и играть мужчинами как пешками на шахматной доске — все это может муза. Мы поможем ею стать.

Чисто теоретически муза для успеха своей миссии должна пребывать в состоянии неделания. Она не учит и не наставляет — исключительно вдохновляет. Но не все музы одинаковы. Одни стоят на своих царственных постаментах, гордо вскинув головы, другие вечно мечутся — бегают в магазин за хлебом и молоком или приносят подопечным шпаргалки по сопромату. Между тем за этой позицией стоит одинаковый посыл — быть нужной и востребованной. У каждого из нас есть необходимость в признании, желание стать значимым, чтобы чувствовать себя уверенно и прочно стоящим на ногах.

«Быть музой, освещать путь мужчины — значит быть ценной в его глазах, а соответственно, и в своих. Это существенно повышает самооценку, создает ощущение большей уверенности в себе. Что могло привести к возникновению подобной потребности именно в такой форме? Это и детские травмы, и холодные отношения с родителями, и всевозможные ситуации, когда девушку отвергали»,

Условно этих милых «дам» можно разделить на четыре лицензированных типажа. Мы описали их по мере убывания сущности музы и воздействию на подопечных.

Королева

Кто такая? Муза в самом классическом понимании. Снизошла, одарила гордым взглядом, пробудила у большей части мужчин комплекс неполноценности и так же царственно поплыла дальше. Подобные женщины — музы от рождения. Могут вдохновлять сразу десяток персонажей, иногда даже не подозревая об их существовании. Это наиболее часто встречающийся в литературе образ: стихи, песни, баллады, географические и астрологические открытия им посвящали без счету, в связи с чем этот тип наиболее изучен. Они не обязательно красивы, но сила характера присутствует несомненно. Легко могут сочетать роль музы для одного мужчины с ролью жены и хозяйки для другого. В основе чувства к такой музе всегда лежит желание ее завоевать. Королева никого не подпускает близко, но каждый из поклоняющихся ей, как сказал бы Пруст, заполняет ее образ свойствами, о которых мечтает, и влюбляется в собственное творение.

«В Королеве есть нечто нарциссическое. Ей не нужно быть близкой, а даже наоборот: чем она дальше, тем больше фантазий на ее счет. Можно предположить, что девушки-Королевы боятся строить близкие отношения и держат своих почитателей на расстоянии, для каждого являются чем-то своим. Королева вдохновляет, по сути, своей отдаленностью, позволяет увидеть в себе мечту, фантазию, которая сподвигнет мужчину на какие-либо подвиги»,

— комментирует Марина Аксенова.

Как стать? Самый простой способ — выставлять противотанковые ежи обороны как можно дальше. Никакой личной информации, никаких эмоций — боже упаси, никаких признаний. При личных вопросах загадочно улыбаться или говорить исключительно общно и безличными предложениями.

Стерва

Кто такая? Самый популярный фольклорный персонаж. Гремучая смесь Василисы Прекрасной и Бабы-Яги. Практически всех женщин, с которыми по каким-то причинам не могут справиться и логику действий которых не понимают, мужчины относят к этому подвиду. Между тем настоящая стерва — в природе явление довольно редкое. Она со всеми ведет себя пренебрежительно. Преуменьшает заслуги, преувеличивает недостатки, обесценивает достижения. Но снова и снова находятся смельчаки, ведущиеся на эту негативную мотивацию отверженности, раз за разом получающие серпом по яйцам, но все равно продолжающие складывать к ногам такой женщины все новые завоеванные города и страны. Отличной иллюстрацией подобных отношений может быть союз Дали и Галы.

«Гала знает, чего хочет: наслаждений для сердца и всех пяти чувств, а также денег и компанейских отношений с гениями. Ей не интересна политика или философия. Она оценивает людей по их эффективности в реальном мире и устраняет от себя тех, кто был посредственным, — и при всем том она в состоянии вдохновлять страсти и разжигать творческие силы столь разных мужчин, как Эрнст, Элюар, Дали», — так описывал Галу один из ее современников. «В этой роли наблюдается склонность обеих сторон к садо-мазохистским отношениям, где Стерва играет роль садиста. Мужчинам же, соответственно, в этом союзе нравится мазохистическая позиция»,

— отмечает Марина Аксенова.

Как стать? Сложнее, чем кажется на первый взгляд, потому что стервы не манипуляторы, хотя и кажутся таковыми. Должна быть искренняя любовь к моральному садизму и готовность к тому, что «проверку на прочность» пройдут не все. А на самом деле, проще всего прослыть стервой, если не соблюдать большинство «правил для хороших жен»: не поддакивать мужчине, не беспокоиться о том, травмируют ли его нежную душу критические замечания, высказывать свое мнение, даже когда очевидно, что это приведет к конфликту, и разговаривать в легком пренебрежительном тоне.

Жрица

Кто такая? Это жертвенные музы, истово верящие в своих подопечных. Отыскав у них хоть одну позитивную черту, начинают пестовать ее, как генно-модифицированную овцу, и создавать идеальные лабораторные условия для развития обнаруженного таланта. И, что удивительно, иногда в этих условиях дар действительно начинает расцветать пышным цветом. Правда, его все время тянет рвануть к окну условной лаборатории и, открыв окно настежь, вдохнуть глоток натурального воздуха, полного выхлопных газов и микробов. Иногда побег удается, но только иногда. В большинстве случаев комфорт и чувство взятых на себя обязательств пробуждают у беглеца неумолимую тягу вернуться. В литературе этот типаж получил название «душечки» и в большинстве случаев характеризуется парализующим страхом мужских особей в момент осознания, в какие силки они попали. Паралич воли от этого осознания случается такой силы, что выбраться из плена удается немногим. У жрицы все каталогизировано: божество должно стоять на постаменте и выполнять отведенные ему функции: сиять и не вмешиваться в процесс внешнего управления. Все остальное — ее задача: уход за постаментом, связи с общественностью с целью разъяснения божественных настроений и так далее. При попытках изменить сложившуюся религиозную структуру божество объявляется нелигитимным и свергается с пьедестала.

По мнению Марины Аксеновой, в жрице тяга к садо-мазо отношениям присутствует так же, как и в стерве. Только уже со стороны жертвы.

Как стать? Самый простой путь превратиться в музу-Жрицу — как раз выполнять все советы, которые давали хорошим женам американские писательницы в 50-е годы прошлого века: окружить мужа заботой и вниманием с утра до вечера, быть всегда прекрасной, услужливой, хорошим другом, отличной любовницей, гениальной кухаркой и разбираться в футболе. Залакировать образ можно тотальной финансовой поддержкой супруга во всех его начинаниях.

Наставница

Кто такие? Самая активная позиция, которую можно отнести к роли музы достаточно условно, потому что она, как Пигмалион, фактически лепит из выбранного ею мужчины свой идеал. Из рук умелой музы-Наставницы выходят очень успешные мужчины-проекты, в противном случае все скатывается к ситуации «мы вместе с мужем любим его». Идеальный пример хорошей Наставницы — Хиллари Клинтон , которая не только привела своего супруга к президентству, но и сделала все, чтобы в сложный для него политический период он сохранил не только человеческое достоинство, но и политическое влияние. Правда, психологи видят в подобном поведении безопасное воплощение собственных потребностей. Ольга Коновалова , семейный психолог, руководитель программы «Основы семейного консультирования» Института современных психологических технологий, объясняет:

«Когда женщина хочет гораздо больше мужчины (не важно — денег, статуса или известности), это ее потребность. Но она не осознает ее и потому хочет, чтобы всего достиг муж».

Причина такого поведения — в детских травмах. Начиная новое дело, всегда рискуете столкнуться с неудачей. Отсутствие гарантий успеха вызывает эмоции, которые далеко не каждый в силах принять. И тогда он начинает безопасно «проживать» свою жизнь в чужом теле: в случае удачи он будет молодец, а в случае поражения — окажется в неуязвимой позиции.

Как стать? Чтобы стать хорошим тренером, необходимы педагогические способности и доскональное знание механизмов той или иной сферы деятельности. Создав успешный проект, можно стать и «играющим тренером», как та же госпожа Клинтон.

P. S. Быть музой — тяжелый и часто неблагодарный труд: ты либо сторонний наблюдатель, либо проживаете свою жизнь «чужими руками». Гораздо конструктивнее решиться наконец и реализовать все свои желания в собственной жизни.