6 признаков того, что он вам изменяет

Признаки измены со временем становятся настолько явными, что их уже нельзя игнорировать, даже если очень хочется. Кроме того, когда интуиция подсказывает, что партнер изменяет, вам не кажется! Вот несколько ситуаций, из которых недвусмысленно следует, что он тебе неверен.

1. Телефон и компьютер

Если человек внезапно поставил пароль на свои гаджеты, это плохой знак. Если не поставил, но проводит много времени со смартфоном в руках и не выпускает его из виду, — тоже. Причем современные технологии позволяют скрывать номера из контактов, прятать переписку после тряски телефона, а одно из приложений для обмена эротическими фотографиями и вовсе имеет иконку калькулятора!

Вопрос о том, этично ли влезать в чужой телефон, обсуждается не первый год, но обычно и по косвенным признакам можно понять, что происходит что-то неприятное.

2. Машина

Если он внезапно начал чаще ездить на машине, пассажирское сиденье подвинуто не так, как вам удобно, — это подозрительно (конечно, если нет каких-то очевидных обстоятельств). Окурки в машине при некурящем партнере, мусор, который явно принадлежит не вам, — любая мелочь может выдать большую тайну.

3. Изменения во внешности и поведении

Нет ничего странного в том, что партнер хочет сбросить вес или поменять стрижку. Но слишком много изменений сразу должны вас насторожить. Мужчина, которому вы покупаете рубашки, внезапно обзавелся отличным вкусом? Так не бывает, если только он не пошел ради этого на курсы. Другие неожиданные моменты — душ сразу после работы, желание стирать свои вещи отдельно от ваших.

4. Новые интересы

Неожиданные новые слова в разговоре, плей-лист состоит из песен, которые вы оба никогда не слушали, — в долгосрочных отношениях не бывает внезапных изменений. Любовь к спорту или сериалу, который он всегда презирал, тоже на пустом месте не возникает.

5. Ослабление связи

Он перестал рассказывать о работе? И вообще стал меньше с вами говорить? Это не очень-то хорошо! Изменения в постели (обычно не в лучшую сторону) — тоже странный признак.

6. Пропавшие деньги

Если у него появился новый счет (о котором вы узнали случайно), странные покупки или попытки скрыть от вас какие-то движения денег, то вряд ли это подготовка к вашему дню рождения (например, в марте, когда вы родились в ноябре). В любой спорной ситуации прислушивайтесь к интуиции и не пытайтесь оправдать партнера любой ценой.