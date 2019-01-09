Женскую фригидность придумали фармацевты

Цена «фригидного» вопроса — $2 млрд Есть за что сражаться, правда?

Жаль только, что «полем для сражения» против фригидности стал женский организм.

Проведя «исследования», американские врачи некоторое время назад опубликовали доклад, согласно которому 63% женщин названы фригидными. Сюжет об этом дает «Инфомания». «Женская половая дисфункция» — так звучит диагноз, официально включенный в перечень болезней.

Если есть болезнь, значит, есть и лекарство!

Более половины женского населения планеты нуждаются в срочном лечении! И откуда, как не от фармацевтов, может прийти спасение? Женщин, не испытывающих оргазма (то есть фригидных), стали лечить… мужскими таблетками от импотенции.

И заработали на этом $2млрд! Что заработали при этом женщины? Точно — не оргазм. А вот насчет болезней — почти наверняка. Но исследования на эту тему, увы, не проводились.

Как ученые искали лекарство от фригидности

Около $500 вложили ученые в поиски волшебного эликсира от фригидности. Около 3 тыс. женщин любезно предоставили свои «фригидные» тела в распоряжение фармацевтов. И что? Эликсир от фригидности так и не был найден!

Правда, слабое возбуждающее воздействие на организм «фригидной» женщины неожиданно обнаружили у одного из антидепрессантов. Но это лекарство на свой рынок американцы не пустили. Наверное, слишком уж «хорошим» оказалось. Зато на европейский рынок это лекарство попало уже в 2011 году.

И что? Половина всех женщин земного шара кинется лечить себя этим «женским возбудителем»? Может быть… Ведь большинство из нас любит заниматься самолечением, избегая врачей. Источником «знаний» становится интернет, реклама в СМИ. А здравый смысл? Увы, он бессилен перед натиском рекламистов, научившихся с ювелирной точностью манипулировать психикой человека.

Но фригидность все-таки существует?

Фригидность и отсутствие оргазма — это две большие разницы, как любят говорить в Одессе. Женщин, организм которых по физиологическим причинам не способен испытывать оргазм, такое ничтожное количество, что фармацевтам вряд ли стоило ломать из-за них копья. Другое дело — целых 63% женщин, действительно испытывающих некоторые трудности с достижением оргазма.

В женской фригидности обвиняется Голливуд!

Да, но трудности с достижением оргазма лечатся не таблетками, а на кушетке у психолога! В большинстве случаев во «фригидности» женщин виновен затяжной стресс или страх не испытать оргазма.

Во многих случаях в женской фригидности виновен Голливуд! Да, благодаря именно этому монстру многие женщины испытывают оргазм не так часто, как хотелось бы. Невероятные картинки потрясающе сексуальных женщин, вытворяющих в постели чудеса — это тот яд, который отравляет подсознание и блокирует оргазм обычной женщины.

Неуверенность в собственной привлекательности и сексуальном мастерстве — вот что ворует у женщин оргазм, а вовсе не эпидемия фригидности, уже поразившая, по мнению фармацевтов, половину земного шара.

А как насчет совести? Клятвы Гиппократа «Не навреди»?

Увы, устарело… Нынче лечится все! Например, менопауза. Естественные процессы, протекающие в организме женщины, фармацевты зачем-то принялись лечить гормонами. Организм, мол, простите, идиот… А мы, фармацевты, умницы — сейчас все вам исправим. Исправили? Спросите об этом у женщин. Удалось ли хоть одной при помощи гормональных таблеток убежать от менопаузы? Ослабить ее симптомы — может быть. Но какой ценой? Есть ли у кого-то желание вложить миллионы в это исследование? Ох, вряд ли…

И таких примеров — масса. Возьмем, например, рекламу мезима. Хочешь съесть быка? Выпей мезим и ешь. Это забота о пищеварении? Или пропаганда обжорства в погоне за прибылью? Кстати, большинство людей, принимавших мезим, утверждают, что привыкание к нему наступает в течение двух недель. Организм отказывается потом работать самостоятельно! Но разве это кого-то волнует? Деньги-то за упаковочку выложены.

И таких примеров — сотни.