Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что не стоит делать даже ради любимого мужчины 

WomanHit.ru 26 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Не становитесь его тенью — так можно потерять себя

№1

У всех нас есть свои мечты, желания, планы. Встретив мужчину, не стоит их перестраивать под него. Например, если вы хотите жить своей семьей, то не стоит селиться со свекровью. От любви мы, конечно, «дуреем», но не совершайте поступков, которые противоречат вашим планам.

№2

Мужчина должен быть сильным. Решая за него его проблемы, вы лишаете его этой силы. Вдохновляйте, поддерживайте, но не становитесь мужиком за него. Или вам придется тащить все на себе и дальше, или он оправится от своего падения и уйдет от вас — зачем ему жить с таким же мужчиной?

№3

Вы привыкли к высокому качеству жизни? Значит, ваш мужчина должен обеспечить вас им. Пусть работает, развивается, растет над собой. Вы не должны понижать свой уровень.

№4

Домашнее насилие неприемлемо ни в каком виде. (Если, конечно, вы не мазохистка.) Унижение, несоблюдение ваших интересов, пренебрежение к привычкам — не соглашайтесь на такие отношения.

№5

Не изменяйте внешность в угоду вашему мужчине. Он может найти другую, а вы так и останетесь куклой с силиконовой грудью, накачанными губами и проблемами со здоровьем.
WomanHit.ru: последние новости
Одноразовый секс: почему мужчины исчезают после интимных свиданий Ясновидящая Саона: «Лобода безумно любит Тилля Линдеманна» Глюк’oza показала, в какой позе жена должна встречать мужа
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как не надо худеть: 10 опасных ошибок
Принципы жизни Кейт Миддлтон, которым стоит поучиться
«Как сказать мужчине о своем ребенке?»
6 признаков того, что он вам изменяет2
Как избавиться от отеков после праздников
Видео
04:38
Стоит ли верить приметам из других стран
Психология
00:49
Униженная Барановская получила новый удар
Звёзды
05:09
Стоит ли есть хлеб с плесенью
Еда
00:58
10-летний мальчик читает лекции в университете
Дети
11:49
Звезды, уличенные в бытовом насилии
Звёзды
04:15
70-летняя австралийка умудряется не стареть
Красота Здоровье
00:43
43-летняя Канделаки готова родить еще
Звёзды
00:32
Юная кокетка просит рассказать мальчикам о намеках
Дети
00:16
Что делать с капризным ребенком в аэропорту
Дети
00:59
Ивлеева показала подписчикам новый образ
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение