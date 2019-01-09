Что не стоит делать даже ради любимого мужчины

Не становитесь его тенью — так можно потерять себя

№1

У всех нас есть свои мечты, желания, планы. Встретив мужчину, не стоит их перестраивать под него. Например, если вы хотите жить своей семьей, то не стоит селиться со свекровью. От любви мы, конечно, «дуреем», но не совершайте поступков, которые противоречат вашим планам.

№2

Мужчина должен быть сильным. Решая за него его проблемы, вы лишаете его этой силы. Вдохновляйте, поддерживайте, но не становитесь мужиком за него. Или вам придется тащить все на себе и дальше, или он оправится от своего падения и уйдет от вас — зачем ему жить с таким же мужчиной?

№3

Вы привыкли к высокому качеству жизни? Значит, ваш мужчина должен обеспечить вас им. Пусть работает, развивается, растет над собой. Вы не должны понижать свой уровень.

№4

Домашнее насилие неприемлемо ни в каком виде. (Если, конечно, вы не мазохистка.) Унижение, несоблюдение ваших интересов, пренебрежение к привычкам — не соглашайтесь на такие отношения.

№5

Не изменяйте внешность в угоду вашему мужчине. Он может найти другую, а вы так и останетесь куклой с силиконовой грудью, накачанными губами и проблемами со здоровьем.