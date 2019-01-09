Секс без кровати: 16 видов стульев и как их использовать

Если поблизости нет кровати или другой удобной поверхности, можно использовать для внезапного секса стул или кресло. Представить, например, что вы в будущем, где кровати вообще запрещены! А что, неплохая ролевая игра. Вот тебе в помощь список различных видов мебели для сидения (и не только).

1. Массажное кресло

Мягкие прикосновения к спине во время секса никого не оставят равнодушными! А если вам обоим лень двигаться, можно включить режим активного массирования, и ритмичные движения кресла сделают за вас почти всю работу.

2. Кожаное кресло

Комфортное для любых действий (кроме разве что секса в жару — кожа липнет к коже), это кресло позволяет испробовать разные позы и ощущения.

3. Кресло с местом для ног

Если можно поднять его переднюю часть и превратить сиденье в лежак, это ну очень удобно. Только будьте осторожны с механизмами, никому не хочется застрять в кресле.

4. Кресло-шезлонг

Этот вариант не для новичков, потому что тканевое сиденье довольно легко сорвать одним неосторожным движением. Но можно придумать варианты, в которых нагрузка будет не на гамачок.

5. Клубное кресло

Такие часто встречаются в зоне ожидания бизнес-центров или офисов. Это не значит, что вы должны предаваться страсти при всем честном народе, но уж если судьба подкинула вам такое кресло — будет необычно и… удобно.

6. Кресло стоматолога

Если вы оба не боитесь этого до зубной боли, то это прекрасное место для секса. А сколько всего можно придумать со всеми этими распылителями!

7. Барный стул

Его можно использовать для самых разных игр. Особого комфорта не будет, но свои функции он выполняет отлично.

8. Кресло-мешок

Оно мягкое. И это плюс. С него легко соскочить, и это минус. И обивку порой сложно отстирать.

9. Кресло-качалка

Легкие покачивания — это приятно. Но многие подобные кресла не только напоминают бабушкины, но еще и хрупки сверх меры.

10. Глайдер (он же «кресло для мамы»)

Один из самых удобных заменителей кровати. Чего только не придумаешь, имея и кресло, и пуфик!

11. Офисный стул

Хорош в теории, но на практике это как попытка обойти полынью во льду. Только начнешь получать удовольствие — то закрутишься вокруг оси, то съедешь вниз.

12. Деревянный шезлонг

Такие вещи обычно делают крепкими, но после активного секса на спине могут остаться полосатые следы.

13. Складной стул

Вариант для отважных, потому что он точно сложится в самый неудачный момент. Это тот стул, на котором нужно именно сидеть. Как миссионерская поза, только в мире стульев.

14. Надувное кресло

Подпрыгивать на нем забавно, но кожа может прилипнуть к поверхности, да и пробить его несложно.

15. Детский стульчик

Если отринуть угрызения совести, что это детский стул, и если ты — хрупкая лань, все возможно!

16. Электрический стул

Ну что ж, неплохое последнее желание. Прощайте.

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