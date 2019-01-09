«Я готова идти по головам»

Блогер Николай Соболев проверил участниц кастинга на место солистки группы SEREBRO на полиграфе — и узнал их позиции относительно секса за деньги, наркотиков и многого другого.

Сейчас продюсер Максим Фадеев ищет сразу трех новых солисток в поп-группу SEREBRO. Проверять полуфиналисток на профпригодность в четвертом онлайн-выпуске кастинга ему помогали блогер Николай Соболев и эксперт-профайлер Валентин Постика. Они требовали честных и искренних ответов на неудобные вопросы, например: «Был ли у вас секс за деньги?», «Пользовались ли вы услугами пластического хирурга?», «Вы участвуете ради денег и популярности?».

Один из самых честных ответов дала 18-летняя Анастасия Марушова. «Ты готова идти по головам?» — спросил ее блогер Соболев.

Да! Я заметила, когда попала в этот проект, что я не могу себя дать в обиду,

— сказала девушка. А вот ее старшая коллега по кастингу 27-летняя Евгения Поликарпова на такой же вопрос ответила отрицательно.