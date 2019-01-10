Мужчинам нравится сексуальный женский голос

Девушки и женщины тратят уйму времени, сил и средств, чтобы выглядеть привлекательными, особенно в глазах мужчин. Но иногда и сами не понимают, почему одним это удается, а другим — нет. Американские психологи решили им помочь лучше овладеть своим тайным оружием.

Проведя многолетние наблюдения за мужчинами, специалисты собрали и обобщили те факторы, которые заставляют сильный пол «западать» на слабый. Возможно, эти данные пригодятся нашим дамам, когда они в следующий раз решат, что нуждаются в мужском внимании.

На первом месте среди мужских приоритетов стоит некая неопределенная субстанция, внутренние качества женщины, передающие ее сексуальность, которые респонденты определяли, как «внутреннее свечение». Но поскольку, это качество скорее врожденное, то пойдем дальше.

Уверенность женщины в себе, как правило, подчеркивает ее природную сексуальность. Но мужчинам важно и то, насколько женщина готова этой сексуальностью поделиться с ними, хочет ли она, чтобы о ней думали именно в этом плане, или просто несет ее как дорогое, но бесполезное украшение.

Больше половины мужчин, как оказалось, любят естественные женские запахи и реагируют на них сильнее, чем на дорогой парфюм.

Мужчинам свойственно оценивать, прежде всего, внешность женщины, если они рассчитывают

заполучить ее на одну ночь. Но если речь идет о более длительных отношениях, то на первый план выходят иные качества.

Важное значение играет голос женщины. Сексуальный голос должен быть мягким, легким, нести в себе оттенок улыбки и ни в коем случае не содержать агрессии и угрозы.

Не менее важно, чтобы женщина сама осознавала себя сексуальной, необходимой и желанной для мужчин. Если это есть внутри, то мужчина такой настрой моментально почувствует.

Одеваться женщине нужно элегантно и красиво, но не носить откровенно сексуальные наряды — это может только отпугнуть мужчину. Женский секрет — в утонченности. Хотя мужчинам нравятся ткани мягкие на ощупь, а также обтягивающие джинсы и отсутствие бюстгальтера.

Мужчинам льстит, если женщина тщательно следит за своим телом (ведь они уверены, что это делается исключительно для них) и при этом восхищается его мужскими качествами, давая понять, что он желанен.

Самые сексуальные волосы: мягкие, летящие, свободные.

Туфли тоже могут передавать сексуальные импульсы. Плотно прилегающие к ноге, с открытым или острым узким носом да еще яркого цвета туфли — очень привлекательны.

Самым сексуальным цветом мужчины считают красный, затем черный и белый. Отторжение вызывают коричневый, зеленый, розовый, бежевый и цвет загара.

Мужчинам нравятся женщины с накрашенными ногтями, умеющие плавно и красиво танцевать, дающие им выговориться и улыбчивые. Если женщина теплая, счастливая и уверенная в себе, мужчина чувствует себя с ней легко и спокойно.

Сильный пол обожает, когда женское поведение носит мягкий и неуловимый характер. В прямом изложении это звучит примерно так: «Она должна уметь соблазнить меня так, чтобы я даже не почувствовал, что меня соблазняют».

Много внимания уделяется тому, как женщина двигается, сидит, ходит, разговаривает. Во всем этом не должно быть неуклюжести и неловкости. Сексуальная походка отличается уверенностью с налетом эротизма.

Несексуальной походкой считается ходьба с широкой поступью и широко друг от друга расставленными ступнями. Расстояние между ступнями считается нормальным, если они не расходятся больше чем на 7-14 см.

Сексуальная женщина сидит раскованно, расслабившись, исполненная чувством собственного достоинства, и садится, как правило, ближе к мужчине, чем другие женщины.

Мужчинам нравиться, если женщина способна передавать соблазнительные телесные импульсы, даже не собираясь этого делать. Сюда входят долгие улыбки, заглядывание мужчине в глаза и отвод глаз, прихорашивание, оглядывание помещения и т. п.

Очень сильный сигнал для мужчин — прикосновение! Можно дотронуться до руки или до плеча мужчины, чтобы подчеркнуть свою мысль. Есть и «случайные» прикосновения, когда бедро женщины касается мужского.

Если уж женщина решила флиртовать, то ей никогда не следует делать это, находясь в плохом настроении. Беседа должна быть украшена чуть раскованными шутками и главное, производить впечатление откровенной, то есть, содержать намеки на секс.

Мужчины нуждаются в поддержке собственной сексуальности. Так что, в постели говорите, убеждая мужчину, насколько хорошо и мужественно он выглядит. Мужчинам нравиться слышать откровенную лесть в адрес своего тела и любовных способностей.