Самые распространенные ошибки мужчин в сексе

То, что носки в постели — это нелепо, знают уже даже десятиклассники с нарушенным кровообращением растущих конечностей. Но, поверьте, тонкая душевная организация женщин тонка настолько, что повредить ее может и более невинная деталь. Попробуем предостеречь мужчин от самых распространенных ошибок.

Понятно, что люди, живущие вместе годами, могут позволить себе и скорлупу от семечек в постели, и процесс состригания ногтей в качестве прелюдии, не говоря уж о носках и небритости. Но для того чтобы заслужить звание самого главного самца на этапе завоевания логова самочки (имеется ввиду ее квартира), стоит позаботиться о создании имиджа человека, который никогда и ни при каких обстоятельствах не оставит образцы своего волосяного покрова на простынях цвета фуксии. Проще говоря, женщины не прощают поступков, которые считают ошибочными, на этапе формирования секс-дружбы. И эти поступки могут напрочь отбить у них желание предаваться любовным утехам.

Внешних проявлений пропажи возбуждения у женщин не так уж и много. И кроме как по недовольному фырканью, трудно понять, что секса ей уже не хочется, и в этом есть ваша вина. У мужчин все можно определить с первого взгляда, и у этой увядшей страсти тоже всегда есть причины. Уметь определять такое состояние у женщин по внешним признакам и понимать его причины — важный шаг к тому, чтобы избежать в будущем негостеприимности в этом доме.

Запомнить, что носки запрещены, легко, понять почему — сложнее. Потому что нежное эстетическое чутье у большинства мужчин заменено жаждой грубой похоти. Это не есть плохо. Но если женщина идет вам навстречу, соглашаясь на анальный секс, то почему бы не прислушаться к ее желаниям? А чтобы их легче было понять, пойдем ассоциативным путем.

"Захочется ли вам секса с женщиной, которая минутой ранее открыла ваш ноутбук и, совершенно случайно, удалила папку с рабочими документами?"

Совершенно с тем же энтузиазмом женщина будет заниматься с вами оральным сексом после того, как вы сядете в грязных джинсах на ее шелковые подушки. А ваша попытка в первые 15 секунд аудиенции ущипнуть барышню за сосок равносильна тому же жесту девушки в отношении вашего члена.

Списки нелепых промахов, раздражающих женщин, очень часто обсуждаются во всевозможных комьюнити, куда мужчинам лучше нос не совать, иначе каждый свой жест они будут ставить под сомнение, превратившись в нелепого, неуклюжего Буратинку с ограниченным набором функций. Проще запомнить основные, самые обсуждаемые.

Самая трепетная тема — женская грудь. Начинается все с расстегивания бюстгальтера. Если вы не догадываетесь, то знайте: данный предмет женского гардероба по цене может соревноваться с вашими туфлями. Поэтому ни в коем случае не стоит изображать страсть, пытаясь с рычанием разорвать застежку. Женщина обрадуется факту порчи белья, равно, как вы были бы рады тому факту, что ее кот облюбовал вашу новую пару обуви для того, чтобы ее пометить.

Далее идет, собственно, содержимое бюстгальтера. Оно, то есть грудь — субстанция нежная, и женщины солидарны с мужчинами в трепетном отношении к ней. Но, в отличие от мужчин, женщины умеют контролировать эмоции, которые у них вызывает собственная грудь. Они ни за что не станут кусать себя за соски, как и мять деликатную плоть огромной лапищей (частично за неимением таковой). И мужчинам этого делать тоже не советуют, хоть и держат свои советы при себе, а потом лишь жалуются подругам на синяки.

Так же ревностно и остро женщины реагируют на то, как новый партнер начинает называть грудь. Все эпитеты и эвфемизмы, которые вы используете в беседах с друзьями, для новой подружки будут слишком экстравагантными. Несмотря на мужскую находчивость в этом вопросе, женщины предпочитают классику и считают, что грудь нужно называть простенько — «грудь». И никакие «сисяндры», «полусферы», «титюлечки» и прочий «холодец» вам не добавят баллов.

Кстати, об эротической болтовне есть отдельная история. Несмотря на заявления, что женщины любят ушами, не стоит увлекаться озвучиванием сексуального процесса. Потому что ушами женщины любят только в случае, если мужчины предлагают им замужество или уикенд на Бали. Треп в постели чаще всего будет неуместным. Особенно сюсюканье. Потому что, когда зрелый мужчина вдруг превращается в лепечущего пупса, у женщины просыпаются скорее материнские, нежели похотливые животные инстинкты. Грудью-то вас накормят, что, в принципе, уже неплохо, но вот об анальном сексе мечтать не стоит.

С оным, кстати, связано огромное количество препятствий. Стремление мужчины завоевать последний женский оплот («А вдруг она еще не пробовала, и я буду у нее первым!») иногда переходит грани разумного. Дело в том, что девушки приличные и мудрые чаще всего оставляют шанс взять ее сзади на потом. Чтобы было чем держать, так сказать.

Только высшая степень доверия обеспечивает право постичь всю глубину женской анатомии.

Еще один этап, на котором запросто можно оступиться, — это снятие текстильной одежды и облачение в латексную. Речь не о ролевых играх в костюмах, а о банальном презервативе. Момент, когда эротическую игру придется прервать и сосредоточиться на важном, весьма деликатен. Если вы любите при этом беседовать со своим членом, подбадривая его и уговаривая одеться, знайте — ваши акции падают. И это равносильно тому, что упал бы и ваш бодрый орган. Потому что в беседах типа: «Ну, давай, мой хороший, одевайся, и пойдем в гости» женщина чувствует себя лишней. Это все равно, что вы будете обсуждать ее с приятелем при ней же. Помните, что вас двое и возможен только диалог. Не вмешивайте сюда третьего — с ним поговорите дома.

Когда процесс окучивания женщины увенчается успехом, не спешите расслабляться, если планируете посетить новую знакомку еще с десяток раз. Сейчас вы можете делать что угодно, только не спать! Эта ситуация воспета анекдотами, которые женщины воспринимают как притчи, а вовсе не как забавные шутки. Поэтому даже не пробуйте воссоединить голову с подушкой, пока ваша девица не заснет. Хороши все способы: от душа до игры в покер. Кино и музыка противопоказаны, так как обладают убаюкивающим эффектом. Так что постарайтесь сначала присыпить подружку, а уж потом засыпайте сами за свои положенные 3 секунды. К тому же так она не услышит вашего храпа, что тоже большой плюс.

Список поступков, которые раздражают девушек, можно было бы продолжать еще долго. Но, велика вероятность того, что они будут весьма индивидуальными. Не исключен вариант, что барышня вдруг сама начнет беседовать с обитателем ваших трусов, а потом неожиданно предложит анальный секс взамен традиционному.

Чудеса бывают, и в них нужно верить. Просто соблюдать осторожность. И еще одна хорошая новость. Если вам удалось на предварительном этапе знакомства и закрепления позиций заманить женщину в ловушку и умудриться сделать так, что секса с вами она ждала, как подарков на 8 Марта, то что бы вы не делали в дальнейшем, она все равно будет довольна и счастлива. В кутерьме первого раза многое проходит незамеченным. А стараться придется после.