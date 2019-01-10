Топ-7 самых глупых женских ляпов в постели

«Молчи, ничего не говори…»

Возьмем ситуацию: двое остались наедине, его глаза красноречиво говорят о том, что избранница желанна. Она готова ответить взаимностью, но вместо этого опускает трепетного мужчину с небес на бренную землю. Окончательно и бесповоротно. Одной фразой. Но какой!

Я сознательно обойду стороной случаи вопиющей бестактности, когда девушка озвучивает свои рассуждения о размерах мужского достоинства или подвергает сомнению интимные способности партнера. Девушки, запомните (а лучше запишите!): критика мужчины «ниже пояса» в преддверии постельных утех — надежный способ так никогда и не попасть в эту постель. Тактичнее, деликатнее, бережнее, аккуратнее со словами! Удивительно, но в таких случаях уместно правило: говорить либо хорошо, либо ничего.

Впервые замужем

Мой приятель Анатолий по праву может именоваться не любителем женщин, а профессионалом. Ну очень искушен в данном вопросе! Но, как говорится, и на старуху случилась проруха. Как-то раз Толик оказался в пикантной обстановке с дамой сердца. Нелишне заметить, что девушка нравилась ему до дрожи в коленках и учащенного пульса. Естественно, влюбленный решил использовать весь «арсенал» изощренных ласк. Красавица по какой-то причине реагировала прохладно, Толик не сдавался. «Наградой» ему стала фраза, способная «подкосить» даже Казанову: «Ты девственник?» Увы, «совместного полета» на седьмое небо не случилось — Толик «вышел из строя»…

Предъявите справку!

Еще один страдалец, излишне чувствительный к филологии, потерпел фиаско при следующих обстоятельствах. Он уже два месяца встречался с барышней и постепенно подводил ее к мысли, что «пора заканчивать с нашей дружбой», т.к. есть и более приятные вещи. Она, ангел во плоти, держалась пуще Бастилии. Но когда у молодых все-таки сладилось, в кульминационный момент (оба в костюмах библейских прародителей, сейчас случится!) проявила деловой подход: «Я была у врача. Чиста, как слеза. А ты давно сдавал анализы?»… Аплодисменты, занавес.

Призраки прошлого

Еще один наш собрат готов был взвыть от отчаяния, когда его принцесса грез изрекла в преддверии «сплетенья рук, сплетенья ног», растаяв от страстных лобзаний: «Ой, ты целуешься совсем как мой бывший…» Бедняга предпочел ретироваться, так и не вкусив блаженства — а вдруг он еще в чем-то напоминает экс-кавалера или, упаси Бог, не дотягивает до его уровня?

Споем?

Следующий случай — гордость моей «коллекции» под названием «Сильно сказано!»

В один прекрасный день однокурснику Игорьку удалось заманить в гости свою подружку. Она добросовестно пила чай и листала альбом с фотографиями, подпевала песенкам, звучавшим из недр музыкального центра. И охотно принимала ласки Игоря… Дело дошло до «точки кипения», и тут зазвучала песня Элтона Джона . Девушка резко прервала поцелуй, отпихнув парня:

— Ой, это же моя любимая песня!

Игорь отказывался верить своим глазам и ушам — оттолкнуть его ради такой пустяковины? На этом красавица не унялась:

— Но ты меня к Элтону не ревнуй, я только тебя люблю…

Наверное, можно было продолжить начатое, но Игорь согнулся пополам от хохота, вспомнив, что британский певец не слишком-то благоволит к женщинам…

Раз-два — и готово!

Автору этих строк тоже посчастливилось испытать на себе «силу слова». Когда-то я встречался с замечательной девушкой, мы наслаждались ночами, полными огня. Каждый раз я словно заново открывал ее для себя, прелестница не уставала по-хорошему удивлять… Как водится, не обошлось без ложки дегтя. Однажды мы собирались в кино, она была такая красивая в новом платье! Мужчины меня поймут: справиться с нахлынувшим желанием оказалось не под силу. И когда я был готов приступить к «процессу», вдруг прозвучало: «Ты это… ты пошустрей — нам на семичасовой сеанс надо успеть»… У меня в прямом смысле слова все опустилось: человек я или робот?

«А, впрочем, какая разница?»

Но, безусловно, пальма первенства «постельных ляпов» принадлежит девушке, умудрившейся сказать такое, что и не знаешь, плакать или смеяться. Мой приятель решил устроить для своей девушки романтический вечер: полумрак, мерцание свечей, шампанское, легкая музыка. Важный нюанс: это был первый в их love-story «ужин с продолжением». Все шло великолепно. Но когда наш герой страстно целовал мадмуазель, та томно подкатила глазки и прошептала: «Обещай, что будешь нежным, как в прошлый раз…» Обескураженный парень переспросил: «В какой прошлый раз? У нас же ничего не было!» Повисла мхатовская пауза, барышня поняла, что проболталась — нежности расточал другой Ромео. И «добила»: «Ну, ты что, обиделся? У нас с ним ничего серьезного, „горизонтальные“ отношения…» Изменница была изгнана из постели, спальни и, как следствие, из жизни несостоявшегося любовника.