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Американка родила от донора и спустя годы полюбила его 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: ABCNews / YouTube
Жительница США Джессика Шэйр (Jessica Share) призналась, что познакомилась и начала встречаться с биологическим отцом своей дочери спустя 13 лет после того, как забеременела от него. Как сообщает информационный портал ABC, мужчина был донором спермы.
Аарон Лонг (Aaron Long) сдавал сперму за деньги в 1990-х годах. В 2005 году Шэйр, состоявшая тогда в браке с женщиной, использовала ее, чтобы забеременеть. Женщина призналась, что ей с первого взгляда понравилась анкета Лонга. У нее родилась дочь по имени Элис.
Два года назад Шэйр рассталась с супругой. Примерно в то же время Элис заинтересовалась личностью своего отца, нашла его через интернет и начала общаться с ним. Вскоре к общению присоединилась и Шэйр. Через некоторое время женщина решила встретиться с Лонгом.
«Когда мы увидели друг друга вживую, мы поняли, что нравимся друг другу так сильно, что это уже нельзя было отрицать», — рассказала Шэйр. Спустя год Лонг стал жить вместе с с женщиной и ее дочерью.
По расчетам Лонга, он мог стать отцом максимум 67 детям, однако он не может сказать точно. «У меня ощущение, что я герой научно-фантастического романа», — признался мужчина.
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Любовь , телеканал АВС
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