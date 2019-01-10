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Почему мужская ревность не является признаком любви 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"
Меня до слез умиляют девушки, которые гордятся ревностью своих мужчин и считают, что это доказательство любви. «Ой, мой звонил уже сто раз, сейчас опять сцену ревности закатит», — с придыханием говорит такая дуреха подружкам, думая, что те умрут от зависти к столь неземной любви. А некоторые барышни специально прививают своему избраннику бациллу ревности с целью проверить его чувства, поднять собственную самооценку или разжечь затухший огонь страсти.
Мне всегда хочется сказать: «Дорогие, вы играете с огнем, о синдроме Отелло никогда не слышали? Что вы будете делать потом с патологическим ревнивцем? Какой пятый угол вас спасет, когда бред его ревности накроет вас с головой?»
Я уверена, что любое беспочвенное проявление ревности, будь то многоразовые контрольные звонки, допросы о прошлом и последующий разбор ваших полетов, дресс-код нарядов («Коротко», «Открыто», «А в этом ты вообще как простигосподи») — громкий звонок, что ваш мужчина уже не вписывается в рамки нормальности. И то ли еще будет!
Нормальный человек может ревновать, но он проявляет свои чувства так, чтобы не принизить и не обидеть партнера. В таких случаях адекватные люди справляются с ревностью совсем другими способами — вниманием, заботой и любовью.
У патологической ревности совсем другие корни и менее привлекательные мотивы, чем представляют себе девушки, верящие в высказывание: «Ревнует — значит, любит».
Как пример, приведу недавний случай, который рассказала одна моя знакомая. Ее муж как раз такой Отелло, а последний год у него обострение «любви к жене», но теперь она убедилась, что его ревность ничего общего с любовью не имеет. Недавно она пришла с работы очень расстроенная и пыталась рассказать ему, как совершила грубейшую ошибку, которая может стоить ей должности.
Но он отмахивался от нее как от надоедливой мухи. А стоило ей заикнуться, что начальник вроде бы настроен миролюбиво и, может быть, ситуацию замнут, как начался допрос с последующим скандалом и рукоприкладством. О какой любви тут можно говорить? Итог — скорее всего, развод, бороться с ревнивцем у моей знакомой больше просто нет сил.
В общем, девочки, если вам попался Отелло (или вы сами страдаете этим ужасным недугом), от него нужно избавляться как можно быстрее и ни в коем случае не пытаться вызвать ревность у своего мужчины, дабы проверить его «любовь».
Испанский драматург и поэт Лопе де Вега когда-то написал: «Любовь уходит путем, которым входит ревность», — золотые слова, которые нужно, как мантру, заучить всем любящим парам…
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