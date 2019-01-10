Королева бензоколонки: приключения сибирячки в Италии

Девушка из Сибири стала звездой итальянского ТВ, пережила предательство мужа-француза и почти забыла родную речь.

Она то и дело извиняется, что делает ошибки в словах. За 16 лет жизни в Италии Вера Атюшкина из Республики Тыва почти забыла родную речь, стала настоящей итальянской теледивой. Когда сибирячка попала в самое популярное телешоу Италии, она еще плохо владела языком и во время конкурса, вместо того чтобы говорить, — мяукала.

Королева бензаколонки

В Италию Вера не собиралась, но очень хотела быть рядом со своей старшей сестрой Натальей. Девочек разлучили в детстве. Наталья жила в Уфе, Вера — в Кызыле. У сестер — общая мама, но разные отцы. Мама часто болела, много времени проводила в больницах, тянуть одной двоих детей не могла. Наталью забрал к себе родной отец. Вера же росла без папы. Он в жизни дочери не появлялся, алименты не платил, работал водителем и специально искал конторы, где можно получать деньги вчерную. Мама сестер работала бухгалтером, а когда тяжело заболела и получила первую группу инвалидности, пошла уборщицей на фабрику.

Вера осталась без матери, когда ей было всего 16 лет. По­ехала учиться в Уфу, но Натальи там уже не было. Сестра жила в Италии с мужем-итальянцем.

— Потеряв маму, я искала способ заглушить боль. Хотела все в жизни кардинально поменять, уехать к сестре, с которой нас разлучили не по нашей воле. Отправляться за границу очень боялась, так как не знала ни одного иностранного языка. Решилась я только через четыре года, когда познакомилась по интернету с будущим мужем. Его звали Пол. Он — француз, но вырос в Италии. И жил неподалеку от моей сестры, — рассказывает Вера.

Еще в родном Кызыле Вера начала участвовать в конкурсах красоты. Но на телевидение Веру не звали. Решила пойти по стопам мамы и стала бухгалтером. Однако мечтала совсем о другой жизни — сцене и путешествиях.

Об Италии Вера имела представление по песням Челентано, которые постоянно пела ее тетя, а еще по телерекламе оливкового масла, где итальянец размахивал веткой с оливками и восклицал: «Буониссимо!»

Общаться с Полом Вере помогала ее сестра, она выступала в роли переводчика. Вера сразу выскочила замуж. Пол был старше на 20 лет, и, возможно, Вера пыталась обрести в нем отца, которого в ее жизни не было. Муж был беден, работал автослесарем. В доме свекров Вера чувствовала себя неуютно. Она решила снять квартиру и найти работу.

И Вера стала королевой, но не красоты, а — бензоколонки. Хрупкая 20-летняя девушка заправляла моторные лодки, катера и даже корабли. Работа была тяжелой и грязной, но она не роптала. Через какое-то время бензаколонку закрыли на реконструкцию, и «королева» нашла работу в баре.

Выучила меню, разносила кофе и закуски. В баре фоном работал телевизор, часто показывали разные конкурсы красоты. Посетители постоянно говорили Вере: «Почему ты разносишь кофе? Твое место — на сцене!»

Соблазн был велик!

В тот момент начался кастинг в одно из самых популярных сатирических телешоу Италии. В шоу участвуют две девушки (велины) — блондинка и брюнетка. Они подносят телеведущим новости и сводки, танцуют, улыбаются, иногда шутят. Велина в переводе с итальянского — «газетная страничка».

— Соблазн был велик! Но я еще не знала итальянского. Выучила только необходимые фразы, чтобы принять заказ и дать сдачу. Зато у меня уже был опыт участия в конкурсах красоты — я умела ходить на каблуках и не боялась выступать на публике. И я отправила свои фото и видео без макияжа на телевидение, — рассказывает Вера. Через месяц Веру пригласили на кастинг в телестудию под Миланом. Несмотря на мизерные шансы на победу, по итогам зрительских симпатий она прошла в третий тур.

Кто сказал "мяу"?

Пол не верил, что Вера победит — с ее-то итальянским! Но Вера выиграла третий тур, и ещё семь остальных. Соперницы каждый день паковали вещи и уезжали домой, а она оставалась.

— Это было мучительно. В каждом этапе я рассказывала о себе, танцевала, участвовала в игре и должна была удивлять. Один раз я вышла на сцену со спицами, и орудовала ими под всеобщее ликование. Показала свитерок, который связала для моей племянницы Иларии. Зрители кричали: «Это неправда! Не верим! Ты не могла это сделать своими руками!»

Но я — сибирская девчонка, выросла в огороде, ягоды собирала, дрова рубила. У нас в квартире не было ни душа, ни горячей воды. Туалет на улице. Я часто гостила у бабушки, в ее частном доме с огородом, когда мама лежала в больнице. Вязание отвлекало от грустных мыслей, — вспоминает Вера.

Накануне конкурса один из друзей вручил Вере шоколадное яйцо с сюрпризом, в котором оказалась куколка-блондинка в розовом платье с короной на голове.

Был еще один важный знак. Финал был назначен на 23 сентября — день рождения мамы. Вера ломала голову, чем удивить жюри. Когда известный телеведущий Тео Маммукари обратился к Вере: «Как дела?», сибирячка сказала: «Мяу!» И продолжала «отвечать» по-кошачьи на все последующие вопросы.

— У моей бабушки было 30 котов. Она не могла пройти мимо бездомных животных и всех подбирала, выхаживала. Я росла в окружении мурлык и со всеми разговаривала. У меня и сейчас в Милане три персидских кота. В России меня критиковали за такое «глупое» поведение на сцене, но мне наплевать. Я была сама собой, и мне удалось покорить телезвезд, — улыбается Вера.

Жюри оценило чувство юмора и находчивость девушки. Через два дня она уже подписала контракт и стала первой велиной-россиянкой за 30 лет существования программы.

Муж прижил ребенка на стороне

Шоу выходило каждый день в прямом эфире в 20:00. Съемки проходили в подземном бункере без окон.

— Я месяцами не видела солнца. Каждый день с утра мы работали с хореографом, репетировали, снимались в рекламе, много времени занимал макияж. Ведущих меняли почти каждую неделю. Только привыкнешь, как уже — другие. Не всем рекламодателям нравился мой акцент. Ночами я учила тексты. Было сложно, я не высыпалась. Эта работа абсолютно несовместима с личной жизнью! — сетует Вера.

Когда муж Веры понял, что велина — это не просто роль в телешоу, а образ жизни, он, как «пострадавшая сторона», начал требовать деньги на свое содержание. Вера подала на развод, пробыв в браке около года. Ждать свободы пришлось еще три года. Пол не хотел терять «курочку, несущую золотые яички».

В Италии велина — девушка мечты любого мужчины, к тому же девушка с «приданым»!Однако адвокат Веры выяснил, что Пол давно живет с другой женщиной, и она даже родила от него ребенка.

— Если бы я была сучка, то оставила бы его без трусов. В Италии закон на стороне женщин. Но я не такой человек. Он сам пришел ко мне со своей девушкой и маленькой дочкой — просить развод. Мне было очень тяжело морально, но в то же время было жаль его ребенка. Она ни в чем не виновата. Я сама выросла без отца и не хочу, чтобы другие дети повторяли мою судьбу. Его женщине было стыдно, ведь она родила от женатого. Я достигла успеха и не хотела портить им жизнь. Мы развелись, и Пол сразу обвенчался. Я больше ничего не слышала о нем, — рассказывает девушка.

По словам Веры, она ушла с телевидения, потому что устала от домогательств. Продюсер одного конкурса красоты пытался «уговорить» ее силой. Она хотела подать в суд, но решила не поднимать шумихи. С тех пор все ее дела решает агент. Теперь Вера не афиширует свою личную жизнь. И замуж не торопится.