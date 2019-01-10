Многие думают, что мужской оргазм — это нечто вроде выключателя. Хоп — включился! На самом деле оргазмы бывают разные, но запоминаются лишь некоторые.
1. Самый первый
Есть моменты, которые он запоминает навсегда, которые становятся частью истории в долговременной памяти. У одних это время полового созревания. У других — момент, когда они решили заботиться не только о своем удовольствии. Но первый в жизни оргазм (от которого не вырастают волосы на руках) помнят все.
2. Самый позорный
Этот оргазм тоже запоминается надолго, потому что он или очень быстрый, или в неудобном месте, или в неловкой позе.
3. Самый лучший
Есть секс, а есть СЕКС. Тот самый момент, когда человек пробует самую вкусную еду в жизни. Тот оргазм, который так сложно повторить.
4. Самый мистический
Оргазм пришел, а ощущение себя во времени и пространстве потерялось. Все случилось где-то в бесконечности Вселенной, и это чувство волшебства запоминается надолго.
5. Самый «свой»
Некоторые оргазмы от самоудовлетворения бывают не просто «базовым оргазмом». Может, ему нужно было куда-то спешить, или на фильм не хватало времени, или еще что-то, и сладость оргазма стала отдельной главой в его сексуальной жизни.
6. Самый дорогой
По какой-то причине его пришлось буквально зарабатывать. Это сравнимо со спортивной победой, когда пересек финишную черту и получил медаль.
7. Самый невероятный
Оргазм, который оставляет улыбку на его лице. Оргазм, который сопровождается стонами от подлинного удовольствия. В общем — песня!
8. Самый неприятный
Как правило — несвоевременный, особенно во время минета.
9. Самый достойный
Тот, из-за которого вы оба опоздаете на работу. Вы предположили, что утренний секс продлится полчаса, а он перевалил за два. И никому не хочется торопиться.