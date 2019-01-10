Не просто удовольствие: 9 основных типов мужского оргазма

Многие думают, что мужской оргазм — это нечто вроде выключателя. Хоп — включился! На самом деле оргазмы бывают разные, но запоминаются лишь некоторые.

1. Самый первый

Есть моменты, которые он запоминает навсегда, которые становятся частью истории в долговременной памяти. У одних это время полового созревания. У других — момент, когда они решили заботиться не только о своем удовольствии. Но первый в жизни оргазм (от которого не вырастают волосы на руках) помнят все.

2. Самый позорный

Этот оргазм тоже запоминается надолго, потому что он или очень быстрый, или в неудобном месте, или в неловкой позе.

3. Самый лучший

Есть секс, а есть СЕКС. Тот самый момент, когда человек пробует самую вкусную еду в жизни. Тот оргазм, который так сложно повторить.

4. Самый мистический

Оргазм пришел, а ощущение себя во времени и пространстве потерялось. Все случилось где-то в бесконечности Вселенной, и это чувство волшебства запоминается надолго.

5. Самый «свой»

Некоторые оргазмы от самоудовлетворения бывают не просто «базовым оргазмом». Может, ему нужно было куда-то спешить, или на фильм не хватало времени, или еще что-то, и сладость оргазма стала отдельной главой в его сексуальной жизни.

6. Самый дорогой

По какой-то причине его пришлось буквально зарабатывать. Это сравнимо со спортивной победой, когда пересек финишную черту и получил медаль.

7. Самый невероятный

Оргазм, который оставляет улыбку на его лице. Оргазм, который сопровождается стонами от подлинного удовольствия. В общем — песня!

8. Самый неприятный

Как правило — несвоевременный, особенно во время минета.

9. Самый достойный

Тот, из-за которого вы оба опоздаете на работу. Вы предположили, что утренний секс продлится полчаса, а он перевалил за два. И никому не хочется торопиться.