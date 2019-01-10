Исповедь изменников: 7 честных историй адюльтера

Отношение к изменам у людей разное: одни сразу подают на развод, другие смотрят на супружескую неверность сквозь пальцы, притворяясь, что ничего не происходит. Мы собрали семь честных историй изменников, которые поделились с нами, зачем они изменяли своим супругам, что чувствовали при этом и к каким результатам привело.

Алина, 36 лет:

«Девушки, мой вам совет: простите и забудьте. Вот мой случай. Я несколько лет встречалась с женатым мужчиной — сама была при этом замужем. Только у нас разный подход был. Для меня он был просто для секса и «для души», чтобы расслабиться и отвлечься, а в меня он много эмоций вкладывал. Спать с женой не хотел, уходил даже в другую комнату ночевать от нее.

Жена догадалась, что у него есть любовница. Так и сказала: «У тебя кто-то появился!» И, как обычно, поставила ультиматум: либо я, либо любовница. Он сделал выбор в пользу семьи. Мне сказал, что встречаться больше не будем, так как не хочет разводиться и «опять кого-то искать». Тем более что у них с женой был сын, которого он очень любил. Так что он остался в семье, наши встречи с ним прекратились».

Антон, 30 лет:

«У меня запутанная история, сразу предупреждаю. Мы с женой знаем друг друга 10 лет, и сразу скажу, я ее очень люблю. Мы были идеальной парой. В общем, у нас с женой была одна компания, и в этой компании есть подруга О., которая всегда со мной заигрывала. Жена ревновала, а я смеялся, иногда даже подыгрывал О. Потом жена забеременела, и подруга сменила тактику: мы стали с ней просто болтать, часами иногда, у нас оказалось много общих интересов. До секса в тот раз дело не дошло, но жена родила, и я все-таки изменил ей с О.

Было очень трудно принять, что изменил жене, и смотреть ей в глаза. Старался делать вид, что все как обычно: ходил на тусовки, но к О. не ездил несколько месяцев, а потом приехал по делам, и мы снова переспали. Я хотел с ней порвать, но О. пригрозила, что все расскажет жене. Мне было стыдно, не мог потом с женой нормально разговаривать, но все равно изменял: мне нравились и О., и сам факт измены.

В итоге мы как-то уехали на отдых с женой, и там я понял, как сильно ее люблю и боюсь потерять. Решил, что вернусь и сразу порву с О., скажу, что больше мы встречаться не будем. Но когда мы вернулись, О. просто все рассказала моей жене. Я от нее такого не ждал. Жена теперь собирается разводиться, а я в растерянности, пока не знаю, как ее удержать».

Дмитрий, 39 лет:

«У меня есть жена и двое детей: 5 и 3 года. Четыре месяца назад познакомился и влюбился в девушку, от которой просто без ума. Но мы оба уже тогда понимали, что не готовы разводиться.

Жена узнала, и мы чуть не развелись, но в последний момент решили наладить семейную жизнь. Проблема в том, что если бы не дети, мы бы точно разошлись. Жена на меня срывается за то, что я не уделяю ей внимания, а я не могу ее целовать или обнимать. Все время ищу повод уйти из дома, чтобы рядом не находиться. В голове только любовница. Все мысли только о ней. Проблема в том, что любовница не настаивает на общении и даже избегает меня. Ее муж пока ничего не знает».

Татьяна, 41 год:

«Мы познакомились с Тимуром в институте, там же я встретила и своего будущего мужа Мишу. Мы с Мишей переехали в Москву, а Тимур уехал за границу работать.

И вот Тимур приехал как-то в Москву, предложил встретиться. Мы погуляли и пошли в гостиницу. Это был первый раз, когда я изменила мужу. Чувства вины у меня не было, я была очень рада, что это произошло: могла делать с ним то, что не могла с мужем. Мне казалось, что это в порядке вещей — я не с чужим человеком, а с бывшим парнем. Если бы Миша был хорошим любовником, я бы, наверное, ему не изменяла.

С Тимуром мы были давно знакомы, хорошо знали друг друга… Мне было с ним хорошо.

Второй мой несостоявшийся роман был с мужчиной по имени Антон. Мы с ним познакомились — будете смеяться — на выступлении одного известного политика. У меня был маленький диктофон, и он начал свистеть, потому что голос у выступающего был очень громкий, а со мной рядом сидел парень, и мы с ним начали смеяться над моим диктофоном. После конференции познакомились поближе. Антон был очень эрудированный, а мне с Мишей как раз не хватало разговоров о книгах, о кино, культуре… Оказалось, Антон был женат, жена жила в другом городе. Я ему звонила по ночам, и мы болтали часами. Позже переспали один раз, но — самое смешное — это было ужасно. Вина? Нет, вообще никакой.

А вот третий роман уже стал решающим: я ушла от мужа».

Женя, 33 года:

«Дело было с бывшим мужем. Он тогда вылетел из института, не работал, но заверял меня, что в активном поиске. А сам сидел и играл в компьютер беспрерывно.

А я тогда посещала психолога, который работал с моей затянувшейся бессонницей. А у меня от него внутри все как будто дрожало: он вроде и внешне не красавец, но очень обаятельный мужчина. Я знала, конечно, что подобные отношения «против правил», что психологам нельзя вступать в сексуальные контакты с пациентами, но, честно говоря, не думаю, что это у него был первый раз. Так что я стала не только его пациенткой, но и любовницей. Секс был просто феерическим! Он был меня старше на 10 лет, жена, двое детей. Но такого удовольствия, как с ним, я ни с кем не получала.

Муж узнал случайно: прочитал сообщение в телефоне. Злился, но вроде как понарошку, несерьезно. Если бы он решил гордо хлопнуть дверью, то идти ему все равно было некуда — только к маме. К тому же, я думаю, у него у самого были «походы на сторону». Через пару месяцев я мужа все равно выставила, а с психологом еще года два встречалась».

Юля, 28 лет:

«Изменяла сто раз! Вины особенно не чувствовала, мужу не говорила, но и не то чтобы очень скрывала. Это, как правило, были случайные связи: на вечеринках, общих тусовках. Ничего серьезного: понравились друг другу, решили приятно провести время. Сейчас я думаю, что муж догадывался обо всем, просто не хотел накалять ситуацию. Но измены, честно говоря, были уже следствием разлаженных отношений».

Стас, 35 лет:

«А я вообще не считаю, что это измена. Мы женаты пятнадцать лет. Женился я по молодости, был без ума от нее, но с годами чувства слегка остыли, и в сексе хотелось разнообразия. Я и стал ходить «налево», но это был только секс, случайные знакомства, коллеги (тоже, по большей части, замужем), курортные романы… Ничего серьезного. И, конечно, я не собираюсь уходить от жены».