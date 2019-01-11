Как сделать секс с несмелым мужчиной незабываемым

Что делать, если мужчина хорош во всем, кроме секса?

Задача разнообразить секс с мужчиной, который по каким-либо причинам боится слишком уж ярких «клубничек» в своей постели, не так проста, как кажется.

Нельзя в одно прекрасное утро подойти к мужчине, который, повязав галстук, торопливо пьет кофе, и сказать: «Милый, я так хочу попробовать секс с тобой и вибратором… Одновременно. Вибратор я уже заказала, доставка — сегодня вечером. Я сначала попробую его на себе, а потом на тебе. Хорошо, любимый?»

Даже если нервная система вашего мужчины ну очень крепка, и он не выльет свой кофе на рубашку и брюки, домой в этот день он вряд ли придет пораньше.

Ну хорошо, этот пример, наверное, слишком уж радикальный. Но предложение попробовать позу № 28 из «Камасутры» для мужчины, уже много лет пользующегося только сексуальным ноу-хау миссионеров, тоже может оказаться из ряда вон выходящим!

Ролевые игры, сексуальные игрушки, эротические масла, куннилингус — если ваш мужчина смел во всем, кроме секса, любое из этих предложений может вызвать у него неоднозначную реакцию!

Ведь большинство мужчин представляют себе любимых женщин этакими лепестками роз, которым «грязные» фантазии о сексе априори не могут прийти в голову!

А услышав смелое предложение, мужчина запросто может подумать: «А не та ли еще штучка мне досталась?» А могут возникнуть эпитеты и поярче: уличная девка, шлюха и т.п.

Поэтому, склоняя парня к реализации своих смелых сексуальных фантазий, будьте умницей и включите свои дипломатические способности на полную!

Сделайте 5 первых шагов на пути к своим «грязным» сексуальным фантазиям!

Шаг первый: подарите ему свою идею. Любой мужчина охотно согласится на любой секс-риск, если будет уверен, что идея принадлежит ему. Не поленитесь найти порнофильм, в котором есть эпизод с вашей сексуальной фантазией. Предложите мужчине посмотреть фильм вместе и в нужном вам месте просто обнимите любимого покрепче. Скорее всего, увиденное на экране плавно перетечет в реальность.

Шаг второй: убедите мужчину в том, что вы хотите сделать «это» только с ним и ни с кем другим. Не допускайте, чтобы он подумал: «Она делала это с кем-то другим!» Это очень горькая для мужчины мысль.

Даже если вы не так святы, как ему кажется, притворитесь, что он — первый и навсегда единственный, кто будит в вас столь дерзкую сексуальную фантазию.

Шаг третий: дайте мужчине понять, что вы хотите экстраординарного секс-приключения только потому, что очень ему доверяете. Скажите: я знаю, что ты меня не осудишь и потому предлагаю это. Убедите его в том, что «вина» за столь необычные сексуальные фантазии лежит только на нем, таком неотразимо-сексуальном. И только с ним, единственным, вы решаетесь делать все, что угодно, и это просто замечательно!

Шаг четвертый: скажите мужчине, что вы предлагаете «разврат» только потому, что хотите, чтобы у вас был превосходный секс! Что очень многие женщины и мужчины обманывают друг друга, притворяясь, что счастливы в сексе, чтобы не обидеть любимого человека. А потом расстаются… Вы же хотите, чтобы вы были счастливы даже через сорок лет.

Шаг пятый: помните, что мужчины в большинстве своем опасаются «новых женщин», не боящихся в сексе ничего. И мысль о том, что женщина может достичь оргазма каким-то другим способом, без участия его «дружка», заставляет мужчину почувствовать себя несчастным, никому не нужным.

Поэтому будьте предельно тактичны, подводите несмелого мужчину к своим эротическим фантазиям как можно медленнее. Если, конечно, мужчина дорог вам, и единственное, что вас в нем не устраивает, это консерватизм в сексе.