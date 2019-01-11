В Сети опубликовали самые странные подкаты парней

В одном из западных инстаграм-профилей создатели аккаунта публикуют самые неудачные, смешные и странные подкаты молодых людей, которые хотят познакомиться с девушкой. В целом это больше похоже на переписку, которая могла бы состояться, но не срослось из-за крайне неоднозначных предложений или вопросов, которые в итоге пугают и заставляют собеседника держаться на расстоянии.

Можно я скажу тебе кое-что реально странное, а ты меня не осудишь? Я коллекционирую мысли. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от we r all indie softbois here (@beam_me_up_softboi) 3 Янв 2019 в 3:55 PST

Некоторые из изречений либо не имеют смысла вовсе, либо их значение слишком глубоко скрыто для понимания обычного человека.

Как можно наблюдать, это и другие сообщения в аккаунте, в большинстве своем остаются без ответа, потому что отталкивают собеседника своей странностью или откровенной бессмыслицей.

Тем не менее, пользователи с удовольствием оценивают изобретательность авторов. На необычный аккаунт подписано уже 96 тысяч человек.