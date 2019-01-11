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В Сети опубликовали самые странные подкаты парней 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В одном из западных инстаграм-профилей создатели аккаунта публикуют самые неудачные, смешные и странные подкаты молодых людей, которые хотят познакомиться с девушкой. В целом это больше похоже на переписку, которая могла бы состояться, но не срослось из-за крайне неоднозначных предложений или вопросов, которые в итоге пугают и заставляют собеседника держаться на расстоянии.
Можно я скажу тебе кое-что реально странное, а ты меня не осудишь? Я коллекционирую мысли.
Я не рисую портреты. Зато могу изобразить твою ауру!
Некоторые из изречений либо не имеют смысла вовсе, либо их значение слишком глубоко скрыто для понимания обычного человека.
Ты выглядишь, как социопатический хаос. Мне это нравится!
Как можно наблюдать, это и другие сообщения в аккаунте, в большинстве своем остаются без ответа, потому что отталкивают собеседника своей странностью или откровенной бессмыслицей.
Тем не менее, пользователи с удовольствием оценивают изобретательность авторов. На необычный аккаунт подписано уже 96 тысяч человек.
Женский форум
Любовь
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