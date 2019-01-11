Практические советы, как удержать мужчину

Нелли Багдасарова, эксперт в области построения отношений, дает практические советы, как удержать мужчину

Дорогие девушки, я не буду вас питать иллюзиями, рассказывая о том, что существует определенная формула (или шаблон действий), применив которую, вы раз и навсегда исключите вероятность измен со стороны противоположного пола. Нет! Такой формулы, к сожалению, не существует, иначе достаточно было бы ее изучить и навсегда закрыть вопрос с изменами. Но это совершенно не значит, что вам надо сидеть и ждать, «пронесет ли вас», в отличие от других девушек, которые уже столкнулись с данной ситуацией, или нет.

Да, не существует такой формулы, применив которую вы сможете полностью обезопасить себя от ситуаций измен, но есть определенный порядок действий, который позволит максимально минимизировать возникновение данной проблемы, именно об этом мы сегодня будем с вами говорить. Итак, приступим.

Первое и самое главное, что следует для себя уяснить, это то, что мужчина уходит не к той женщине, которая красивее, умнее или стройнее вас (для него эти критерии не играют ключевую роль). Он уходит от того состояния, которое он испытывает рядом с вами. Да-да, не стоит этому удивляться, это чистая правда. Мужчина уходит не к другой женщине, он уходит от вас, запомните этот момент. Отсюда происходят и все вытекающие последствия.

Прошу заметить, я сейчас не говорю о тех мужчинах, которые еще не нагулялись и «меняют девушек как перчатки». В такой ситуации от вас уже мало что будет зависеть, и факт измены в любом случае произойдет, поэтому очень важно сделать в своей жизни правильный выбор. Так вот, девочки, если ваш мужчина серьезный и ответственный парень, то именно вы можете влиять на то состояние, которое он рядом с вами испытывает.

Давайте разбираться в том, как это сделать:

1. Ухоженный внешний вид. Надо понимать, что мужчины по своей сути в большей степени визуалы. В первую очередь, они смотрят на «картинку», внешний вид женщины и только потом — на ее внутреннюю составляющую. Так устроена природа. Многие девушки думают, что когда их отношения перешли на более высокий уровень, то можно расслабиться и ходить с не всегда окрашенными волосами, периодически забывая о косметике, расческе и женственных вещах, ведь нас и так уже любят. Милые девушки, вас от этого, конечно, не перестанут любить, но что в таком случае произойдет? Все просто, ваш мужчина либо потихонечку начнет заглядываться на других женщин (которые выглядят более эффектно, чем вы), либо потеряет к вам интерес как к женщине, и вы его больше не будете возбуждать. Поэтому если для вас важно быть всегда желанной для своего мужчины, старайтесь быть в тонусе и не делайте себе поблажек, прикрываясь детьми, загруженностью на работе или еще чем-либо.

2. Женственность. Девочки, ответьте сейчас сами себе на следующие вопросы: были ли у вас такие ситуации, когда ваш мужчина предлагал вам взять у вас сумки с продуктами, а вы отказывались, дав ему понять, что справитесь сами? Брали ли вы молоток в свои нежные ручки, чтобы забить гвоздь? Чинили ли вы когда-либо кран на кухне или в ванной комнате? А теперь хорошо подумайте и скажите, когда вы все это делали, ощущали ли вы себя хрупкой и нежной девушкой? Конечно же, нет! А ведь это очень важно, будучи в отношениях с мужчиной, проявлять свою женственность, мягкость, хрупкость, чтобы ваш любимый человек чувствовал себя мужчиной рядом с вами. Не стоит всеми силами демонстрировать, что вы сильная женщина и можете поднять 10—20 кг одним мизинцем. Лучше покажите, что вы нежное, хрупкое создание, которое нуждается в мужской силе. Дайте понять своему молодому человеку, что без него вы не справитесь ни с одной задачей, где требуется мужская физическая сила, и тогда ваш мужчина будет видеть в вас нежную девушку, которую хочется любить и беречь.

3. Саморазвитие. Часто бывает, девушки безумно влюбляются в своего молодого человека и начинают зацикливаться на нем, забывая о себе как об отдельной личности. Так делать не стоит. Если в отношениях один человек развивается, а второй стоит на месте, то рано или поздно они расстанутся, так устроена жизнь. Поэтому чтобы у вас такого не произошло, займитесь своей внутренней составляющей, своей наполняемостью. Вашему мужчине должно быть с вами интересно. Начните читать полезные книги, посещать конференции, семинары, тренинги, запишитесь на йогу, танцы или в спортзал. Другими словами, займитесь тем, что вас будет развивать и делать из вас интересную личность.

4. Принятие. Если вы изначально начали строить отношения со своим молодым человеком с целью его «подстроить под себя» в будущем, то это большая ошибка. «Сломать» мужчину как личность вам да, удастся. Спровоцировать его уйти к той, что полюбит его таким, какой он есть — тоже да. Заставить пожалеть о том, что он на вас женился — однозначно да. А вот сделать его вашим идеалом — это что-то из разряда фантастики. Поэтому мужчину следует либо принимать таким, какой он есть, либо не быть с ним вовсе. Другого не дано. Если вы выбрали первый вариант, то забудьте о том, чтобы сравнивать своего молодого человека с кем-либо другим. Перестаньте его «пилить» по каждому поводу (найди себе нормальную работу, выкинь хотя бы мусор, ты ни на что не способен и т. д.). Вместо этого покажите своему мужчине, как вы его любите и готовы поддержать его в любой ситуации. «Поддержать» — это не значит устроиться на 3 работы и содержать всю семью, пока у него сложный период. Помните 2 пункт, о котором мы говорили выше — «женственность»? Так вот, «поддержать» — это значит быть рядом со своим мужчиной, верить в него, быть хрупким и нежным созданием, ради которой ему захочется «горы свернуть», преодолев все препятствия.

5. Личное пространство. Есть такая категория женщин, которые контролируют каждый шаг своего мужчины (смс, звонки, слежка и т. д.). Такое поведение в первую очередь является показателем низкой самооценки и отсутствием доверия к своему избраннику. Рано или поздно ваш мужчина устанет от вашего прессинга и захочет вздохнуть с облегчением где-нибудь подальше от вас с уверенной в себе девушкой (временно или навсегда). Чтобы этого не произошло, нам с вами надо помнить, что у каждого человека должно быть личное пространство. Любые прочные отношения основаны прежде всего на доверии. Поэтому не стоит постоянно в чем-то подозревать своего любимого человека, вместо этого дайте ему понять, что вы любите и доверяете ему.

6. Уют в доме. Каждый мужчина мечтает прийти туда, где его ждет любящая жена, в теплом уютном доме, с горячим ужином за накрытым столом. А что происходит на деле? Приходит молодой человек домой, перед ним сидит замученная, раздраженная жена, дома все разбросано, ужин не разогрет. Он уставший садится за стол, и в это время на него обрушивается еще больше проблем из рассказов жены. Что в этот момент происходит в голове у мужчины? У него с каждым разом пропадает желание приходить домой, и он постоянно начинает искать поводы, чтобы задержаться на работе. К сожалению, я знаю много таких семей, и это очень печально. Мы, женщины, должны быть немного мудрее, старайтесь никогда не обсуждать проблемы за обеденным столом. Встречайте своего мужчину с улыбкой на лице, рассказывайте о чем-нибудь приятном. Будьте для него поводом для радости, солнышком в этом бренном мире — чтобы ваш мужчина хотел поскорее вернуться домой, где ему хорошо и комфортно.

7. Близость. Девочки, сексуальная жизнь в семейных парах играет также немаловажную роль. Будьте всегда привлекательны для своего мужчины, не отказывайте себе в красивом белье, сделайте все, чтобы вы смотрели на себя в зеркало и видели в нем сногсшибательную девушку. Я сейчас не говорю о каких-то стандартах красоты, где вы обязательно должна быть 90–60–90, с длинными роскошными волосами, с идеальными ресницами и широкими бровями — нет. Главное, чтобы вы себе нравились. Тогда и рядом со своим мужчиной вы будете чувствовать себя уверенно и раскрепощенно. Он это обязательно почувствует и оценит.

Это ключевые моменты, соблюдая которые вы сможете максимально обезопасить ваши отношения от ситуации со стороны любимого человека. Надеюсь, моя статья была для вас полезной. Будьте счастливы!