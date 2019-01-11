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Мужчина сделал предложение с помощью тату 

Anews 4 часа назад
Фото: Anews
​Предложение руки и сердца — такое трепетное событие! Кто-то предлагает девушке пожениться на фоне Эйфелевой башни, кто-то в ресторане, кто-то просто — в кругу семьи.
Британец Дастин Маршал решил, что все вышеперечисленное — слишком просто. Он сказал журналистам, что его девушка Линдси так долго ждала от него предложения, что он понимал, каким особенным оно должно стать. Мужчина решил сделать серьезный шаг на Рождество.
Дастин решил быть оригинальным — он сделал предложение с помощью татуировки их с Линдси домашнего любимца — взятого из приюта кота Пинки. Татуировка с мордой Пинки вопрошала: «Ты выйдешь за мяуня?» Татуировку мужчина сделал не где нибудь — а на ягодице.
Anews
Мужчина рассчитал все идеально. Во время игры в бильярд Дастин намеренно проиграл — а проигравший, в их компании, должен был снять штаны. Пока девушка пыталась прочитать надпись на не самом приличном месте, Дастин достал коробочку с кольцом. Конечно же, Линдси согласилась — и даже всплакнула.
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