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Разочаровавшаяся в мужчинах девушка готова платить за свидания 

BigPicture.ru 3 часа назад
Фото: BigPicture.ru
Банальная фраза о том, что богатые тоже плачут, все же является справедливой — наличие денег если и может сделать человека счастливым, то только не в личной жизни. В этом неоднократно убедилась 23-летняя Джейн Парк (Jane Park), которая настолько устала от измен своих парней, что готова доплачивать за верность немалые деньги.
Летом 2013 года совсем еще юная Джейн выиграла в лотерею большую сумму денег, но при этом, как считает она сама, проиграла личное счастье. Все шесть лет, прошедшие со времени выигрыша, девушка тщетно пытается построить личную жизнь.
Все мужчины, с которыми связывалась Парк, очень быстро попадались на изменах и тут же вычеркивались из ее жизни навсегда. В судьбе девушки были как простые парни из глубинки, так и настоящие «звезды».
В 2016 Джейн начала встречаться с финалистом шоу-талантов The X Factor Сэмом Каллаханом, с которым в этом же году рассталась из-за неверности избранника. Также девушка пыталась связать свою судьбу с футболистом Джорданом Пигготтом, который также оказался падким на женский пол.
Не желая мириться с одиночеством, Джейн решилась на радикальные меры. Девушка запустила сайт, где парни, желающие строить с ней отношения, могли попытать свое счастье.
Кроме самой юной прелестницы, победивший в конкурентной борьбе мужчина, получает бонус в размере 60 тысяч фунтов (более 5 миллионов рублей), которое выплачивается «за верность» ежегодно.
Предполагается, что деньги, полученные от девушки, ее парень сможет тратить в том числе и на свидания с ней. Это станет, учитывая запросы Паркер, неплохим подспорьем к бюджету молодого человека. О поиске возлюбленного, кстати, планируется снять документальный фильм.
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