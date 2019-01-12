Почему нельзя торопиться с признанием в любви

В жизни лучше не бежать впереди паровоза, пусть все идет своим чередом, особенно когда дело касается любовных отношений.

Вот вы встретили его — голубоглазого брюнета с томным взглядом или кудрявого атлета с белоснежной улыбкой — и утонули. Хочется кричать на весь мир о том, как вы сходите по нему с ума. Но эксперты советуют не торопиться с признанием, даже если хочется. А почему, мы спросили у эксперта — психолога и сексолога популярной сети «Тренинг-центр СЕКС.РФ» Марины Картун.

Уходит романтика

Если вы прямо в лоб и с порога признаетесь ему в том, что он мужчина всей вашей жизни, то на этом конфетно-букетно-ликерный период в ваших отношениях заканчивается. И начинается время посуды, машинки и ругани из-за шторки в ванной. Пропадут трепет и волнение, когда вы переживаете о том, нравитесь ли вы ему, готовитесь к каждому свиданию, летаете на крыльях и переполнены эмоциями именно потому, что все еще впереди. В этот момент вы на сто процентов включаете свои шарм и обаяние, чувствуете себя настоящей охотницей. Украдкой мажете запястья феромонами без запаха и тренируете технику «Девочка-пружинка», лишь бы быть для него секс-богиней. Переход отношений на стадию «Я тебя люблю» будет снижать градус всех этих переживаний. Наступит другой этап, тоже прекрасный, потому что более понятный и стабильный, но однозначно не такой волнительный. А ведь именно этот экстаз от первых встреч мы вспоминаем всю жизнь. Почему бы не продлить это ощущение?

Риск напугать

На волне эмоций мы рискуем признаться в чувствах слишком поспешно, что весьма напугает партнера. Он может испугаться брать на себя обязательства, не потому что он плохой или эгоист, а потому что для него «люблю» — это не просто слово. И сказать это в ответ — значит по полной программе взять на себя ответственность за другого. А мы все в разные периоды хотим разного. Когда-то нам нужен легкий, ни к чему не обязывающий роман, когда-то вообще страсть на одну ночь, а когда-то мы и правда хотим серьезных отношений.

Девушки вообще часто склонны влюбляться незапланированно. Мы более эмоциональны. Вы, может, и были уверены на сто процентов, что это будет просто секс, а после полностью утонули в мужчине. В конце концов от переизбытка эмоций и непонимания, как дальше быть и чем его удержать, говорите с ним о чувствах. Поэтому, если хотите признаться, но не говорить это вслух, сделайте ему body-body массаж, устройте лучшую ночь в жизни и отдайте ему пульт от We-Vibe или виброшариков (которые будут в этот момент в вас) в торговом центре. Он все поймет.

«Я перепутала»

Можно перепутать страсть и любовь. В начале отношений за нас говорят гормоны: у человека выделяются специфические амфетаминоподобные нейромедиаторы, к которым позже вырабатывается толерантность. А это значит, что первое время партнер кажется нам идеальным, самым лучшим на свете, это судьба, кармическая связь и прочая чепуха из российских сериалов. Нас ничего в нем не раздражает, и, даже если мы видим то, что обычно не нравится в людях, мы думаем: «Ну надо же, в нем меня не бесит даже это». Этот период эндорфиновой «слепоты» рано или поздно пройдет, гормональная система придет в норму, мы неизбежно посмотрим друг на друга трезвым взглядом. И вот тогда рано сказанное слово может обжечь вас обоих.

Потеря интереса

Не только мы любим охотиться. Очень многим мужчинам нравится завоевывать, добиваться, соблазнять, гоняться бесконечно за кем-то, кого невозможно поймать. Если ваш партнер именно такой, не лишайте его этого удовольствия поспешным признанием. Даже если неприступная башня пала и вы влюблены по уши, ему об этом сообщать сразу же необязательно. Поиграйте в его игру — оба от этого только выиграете.

Обесценивание

Если мы каждый раз громко кричим о своих чувствах, засыпаем свою страницу в соцсетях постами о любви и сто раз в день пишем партнеру в мессенджерах о том, как сильно его любим, мы очень обесцениваем это слово. Если не суетиться и дать чувству созреть до чего-то реального и глубокого, то от этого будет только лучше. Если мы серьезно относимся к словам «Я тебя люблю», то партнер это обязательно считывает и относится к вам не менее серьезно.